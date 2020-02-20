Sobe para 47 número de casos suspeitos de leptospirose em Castelo

Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Sobe para 47 números de casos suspeitos de leptospirose em Castelo

Nesta quinta-feira (20), nenhum caso havia sido confirmado e sobre a morte, a prefeitura informou que o município aguarda o resultado de exames e a confirmação do Sistema Único de Saúde, o que deve acontecer ainda nesta semana.

A Prefeitura de Castelo orienta que, em caso de mal-estar, o paciente deve buscar o posto de atendimento mais próximo de casa.

CASO CONFIRMADO IRÁ REPETIR EXAMES

Na semana passada, o município chegou a confirmar um caso , mas o paciente foi remitido novamente aos testes e voltou a ser considerado como suspeito. A enfermeira Cristina Casagrande, da Vigilância Epidemiológica de Castelo explicou que quando foi realizado o teste do método Elisa, o resultado foi reagente, ou seja, positivo para leptospirose.

Como, independentemente de o resultado ser reagente ou não, é preciso realizar o teste de microaglutinação, o paciente foi submetido e o resultado foi negativo, por isso, os dois exames serão refeitos para confirmar ou não o caso. Ontem (19), enviamos novo material para análise e será feito novo Elisa e microaglutinação para confirmar ou descartar o caso, disse Cristina.

A LEPTOSPIROSE

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde do município, a leptospirose é uma infecção causada, principalmente, após a exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, como ratos. A contaminação ocorre pela pele com presença de lesões, mucosas ou por longos períodos em água contaminada.