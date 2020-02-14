Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Bloco de rua em Castelo vai arrecadar dinheiro para vítimas da chuva
R$ 5 mil

Bloco de rua em Castelo vai arrecadar dinheiro para vítimas da chuva

Mesmo com o carnaval cancelado na cidade, Bloco do Piru vai às ruas na próxima quinta-feira (20) com recursos próprios

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 21:57
Bloco do Piru, em Castelo Crédito: Divulgação
Os tradicionais blocos de rua de Castelo  do Piru e das Piranhas  irão sair às ruas da cidade sulina na próxima quinta-feira (20). As atrações faziam parte da programação de carnaval do município, mas foram canceladas pela prefeitura depois das fortes chuvas que afetaram a cidade no dia 25 de janeiro.
Logo após a enchente, a prefeitura cancelou o evento que antecedia a data comemorativa e decidiu que os recursos seriam empregados na reconstrução das áreas afetadas.
Apesar disso, a Associação Recreativa e Cultural Bloco da Piru decidiu que, mesmo assim, sairá na avenida, com recursos próprios. Segundo a organização, o Bloco do Piru arcará com os custos financeiros para a realização do Bloco das Piranhas (músicos, percussionistas, dentre outros). Já a prefeitura dará auxílio na estrutura  com o fechamento de ruas, divulgação institucional e a Polícia Militar.

Veja Também

Aprenda remover purpurina após festas de carnaval

Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos

Mais de 100 PMs são convocados para inibir bloco clandestino em Vitória

Nosso objetivo é vender mil itens dos nossos abadás (short, camisa, chinelo, caneca, boné e viseira). Atingida esta marca, pagaremos os custos deste dia do carnaval e ainda doaremos R$ 5 mil para as vítimas da enchente, diz o Presidente da Associação Douglas Passamani Cola.
O bloco reúne, em média, 30 mil foliões por ano nas ruas centrais de Castelo. Neste sábado (15), o Bloco do Piru e a bateria estarão na Praça do Convívio, em Castelo, com plantão de vendas dos produtos, com a presença da Bateria do Bloco do Piru. Na mesma data, terá ensaio do bloco a partir das 19h, no Castelão.
Carnaval de rua de Castelo Crédito: Divulgação

PONTOS DE VENDA

Em Castelo: Gram Festas; Di Prata; Top Beer; Academia Estrela do Sul, Academia Body Sport, Tânea Modas e Floricultura Fiore. Em Cachoeiro: Stronda's Cachoeiro e em Venda Nova do Imigrante: Tânea Modas. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava
Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados