Bloco de rua em Castelo vai arrecadar dinheiro para vítimas da chuva

Bloco do Piru, em Castelo Crédito: Divulgação

Os tradicionais blocos de rua de Castelo  do Piru e das Piranhas  irão sair às ruas da cidade sulina na próxima quinta-feira (20). As atrações faziam parte da programação de carnaval do município, mas foram canceladas pela prefeitura depois das fortes chuvas que afetaram a cidade no dia 25 de janeiro.

Apesar disso, a Associação Recreativa e Cultural Bloco da Piru decidiu que, mesmo assim, sairá na avenida, com recursos próprios. Segundo a organização, o Bloco do Piru arcará com os custos financeiros para a realização do Bloco das Piranhas (músicos, percussionistas, dentre outros). Já a prefeitura dará auxílio na estrutura  com o fechamento de ruas, divulgação institucional e a Polícia Militar.

Nosso objetivo é vender mil itens dos nossos abadás (short, camisa, chinelo, caneca, boné e viseira). Atingida esta marca, pagaremos os custos deste dia do carnaval e ainda doaremos R$ 5 mil para as vítimas da enchente, diz o Presidente da Associação Douglas Passamani Cola.

O bloco reúne, em média, 30 mil foliões por ano nas ruas centrais de Castelo. Neste sábado (15), o Bloco do Piru e a bateria estarão na Praça do Convívio, em Castelo, com plantão de vendas dos produtos, com a presença da Bateria do Bloco do Piru. Na mesma data, terá ensaio do bloco a partir das 19h, no Castelão.

Carnaval de rua de Castelo Crédito: Divulgação

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