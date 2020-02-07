Mais de 100 PMs são convocados para inibir bloco clandestino em Vitória

A região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada com mais de 100 policiais militares neste sábado (8). De acordo com um cartaz que circula nas redes sociais, o local deve receber um bloco de pré-carnaval clandestino no fim de semana.
No último sábado (1º), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para o bairro. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. No local, a Polícia Militar prendeu duas pessoas e apreendeu armas.
O comandante do 1º Batalhão da PM, tenente-coronel Márcio Borges, informou que a corporação fará policiamento a pé nos pontos de bloqueio na Rua Joaquim Lirio, no trecho da Rua Viva, e nas vias paralelas ao Supermercado São José. A Cavalaria da PM também será acionada.
"São mais de 100 homens que, direta ou indiretamente, estarão aportados para dar suporte à população que queira frequentar os bares, que irá se divertir. Faremos a triagem dos suspeitos nessas áreas de interdição e vamos apoiar a prefeitura para que não entrem carros de som e nem vendedor ambulante"
O responsável pelo patrulhamento em Vitória informou que um grupo de policiais vai circular em meio à aglomeração de pessoas, caso aconteça. São policiais estruturados com proteção condizente para entrar na turba e tirar do meio pessoas com caixa de som, brigando ou suspeitos, detalhou.