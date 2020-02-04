Outro bloco clandestino na Praia do Canto está marcado para próximo sábado

Mesmo depois da confusão registrada no último sábado (01), durante a realização de um bloco clandestino na Praia do Canto, em Vitória, um outro evento, que também não tem autorização da prefeitura, está marcado para acontecer no próximo fim de semana no mesmo local. A Prefeitura afirma que não pode impedir a festa.
"É um direito constitucional, a gente não pode impedir as pessoas de se reunir em via pública. Não posso chegar lá e barrar, mas posso estabelecer alguns protocolos para minimizar os transtornos"
O convite para o "Bloco do Laranjada", que acontece às 14h de sábado (08), já circula nas redes sociais. Segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, a realização do evento preocupa os moradores e comerciantes do bairro.
"Os moradores receberam o convite pelo WhatsApp e ficaram preocupados. Sabemos que é um bloco clandestino e esperamos que dessa vez a prefeitura consiga evitar o que aconteceu no último fim de semana", declarou.
Saade se refere ao terror que foi gerado no último fim de semana, quando comerciantes tiveram que fechar suas lojas durante a realização de um bloco clandestino de pré-carnaval. O evento acabou em confusão e pancadaria na Praia do Canto e um jovem foi espancado.
De acordo com Fronzio, as ações adotadas no último sábado serão revistas e, se necessário, readequadas para o evento do próximo fim de semana.
"Vamos avaliar o que acontecer, ver o que pode ser aperfeiçoado e fazer um planejamento. Vai ter sucesso? Vamos trabalhar para isso"