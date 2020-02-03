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Praia do Canto

Prefeitura de Vitória vai adotar medidas para evitar confusões em blocos

Após confusão do último fim de semana, um novo bloco clandestino está marcado para acontecer na Praia do Canto no próximo sábado (08). Evento não tem autorização da prefeitura, que diz estudar medidas para evitar confusões

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 19:27
A realização de outro bloco clandestino está marcado para acontecer no próximo sábado (08) no Triângulo Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta
A ocorrência de blocos clandestinos de pré-carnaval não parece estar restrita apenas ao último fim de semana, quando, um evento não autorizado gerou pancadaria e confusão no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Um outro evento já está marcado para o próximo sábado (8), no mesmo local, e também não tem licença para ser realizado. A Prefeitura, porém, garante que vai adotar medidas para evitar confusões*.
*ERRAMOS: Diferente do que foi publicado anteriormente, a Prefeitura de Vitória não vai impedir que o bloco aconteça, mas trabalhar para evitar que confusões, como a registrada na última semana, ocorram.
"Tenho conhecimento do evento e já fiz contato com o comandante do 1º Batalhão da PM. Teremos uma conversa essa semana para traçar uma estratégia conjunta de atuação e colocar em prática "
Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória
Entre as ações, Fronzio destacou a possibilidade de interdição da via e aumento da fiscalização no local. "A gente não pode impedir as pessoas de circularem, mas podemos intervir nas irregularidades, como multar veículos com som alto, ambulantes, interditar vias e apreender equipamentos que estejam gerando transtorno", esclareceu. 
No último fim de semana, comerciantes tiveram que fechar as portas durante a realização de um bloco clandestino de pré-carnaval no local. O evento acabou em confusão e pancadaria na Praia do Canto e um jovem foi espancado. Duas pessoas foram detidas.
De acordo com Fronzio, a Prefeitura de Vitória está estudando, junto com a Polícia Militar, como irá atuar na região para que a situação do último fim de semana não se repita. Uma reunião deve ser realizada nesta terça-feira (04).
"Vamos conversar para ver o que pode ser modificado em relação à ultima ação. Vou propor uma interdição da via para minimizar o impacto que a reunião deste grupo pode causar. Precisaríamos de um efetivo maior, mas não posso garantir, é uma possibilidade. Vamos trabalhar para que se houver transtornos, que eles sejam os menores possíveis", finalizou Fronzio. 

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