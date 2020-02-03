Prefeitura de Vitória vai adotar medidas para evitar confusões em blocos

A realização de outro bloco clandestino está marcado para acontecer no próximo sábado (08) no Triângulo Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

A ocorrência de blocos clandestinos de pré-carnaval não parece estar restrita apenas ao último fim de semana, quando, u m evento não autorizado gerou pancadaria e confusão no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. Um outro evento já está marcado para o próximo sábado (8), no mesmo local, e também não tem licença para ser realizado. A Prefeitura, porém, garante que vai adotar medidas para evitar confusões*.

*ERRAMOS: Diferente do que foi publicado anteriormente, a Prefeitura de Vitória não vai impedir que o bloco aconteça, mas trabalhar para evitar que confusões, como a registrada na última semana, ocorram.

"Tenho conhecimento do evento e já fiz contato com o comandante do 1º Batalhão da PM. Teremos uma conversa essa semana para traçar uma estratégia conjunta de atuação e colocar em prática " Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

Entre as ações, Fronzio destacou a possibilidade de interdição da via e aumento da fiscalização no local. "A gente não pode impedir as pessoas de circularem, mas podemos intervir nas irregularidades, como multar veículos com som alto, ambulantes, interditar vias e apreender equipamentos que estejam gerando transtorno", esclareceu.

De acordo com Fronzio, a Prefeitura de Vitória está estudando, junto com a Polícia Militar, como irá atuar na região para que a situação do último fim de semana não se repita. Uma reunião deve ser realizada nesta terça-feira (04).

"Vamos conversar para ver o que pode ser modificado em relação à ultima ação. Vou propor uma interdição da via para minimizar o impacto que a reunião deste grupo pode causar. Precisaríamos de um efetivo maior, mas não posso garantir, é uma possibilidade. Vamos trabalhar para que se houver transtornos, que eles sejam os menores possíveis", finalizou Fronzio.