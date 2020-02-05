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Bloco clandestino

Ruas serão interditadas para evitar nova confusão na Praia do Canto

Órgãos de segurança montaram protocolo para conter crimes em evento clandestino marcado para próximo sábado (8); ação acontece depois de pancadaria no último final de semana

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 20:45
Ruas demarcadas em vermelho estarão interditadas neste sábado (8) Crédito: Reprodução
Quatro ruas próximas ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, serão interditadas no sábado (8) para evitar nova confusão na região durante a realização de um evento clandestino, marcado para a data. O intuito do bloqueio é facilitar a fiscalização e coibir crimes e confusões, presenciados no último final de semana, como venda de drogas e até atentado ao pudor, com sexo explícito.
De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:
  • Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva);
  • Rua Manoel Gonçalves Carneiro;
  • Rua Selimo Vieira Gomes;
  • Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito).
Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.

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A região do bloqueio foi divulgada na tarde desta quarta-feira (5), após uma reunião realizada no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), entre membros da Prefeitura de Vitória, da Polícia Militar, da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e representantes dos moradores e dos comerciantes da Praia do Canto.
O encontro foi marcado após entidades relacionadas ao bairro enviarem ofícios ao Ministério Público Estadual, preocupados com este novo bloco previsto para este sábado (8). O pedido de reforço das forças de segurança também será atendido pela Polícia Militar, embora ainda não tenha divulgado o número de efetivo que será, de fato, empregado.

CONFUSÃO E PANCADARIA

No último sábado (1), a Região do Triângulo recebeu um bloco clandestino de pré-carnaval. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.

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