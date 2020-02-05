Ruas serão interditadas para evitar nova confusão na Praia do Canto

Ruas demarcadas em vermelho estarão interditadas neste sábado (8) Crédito: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:

Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva);

Rua Manoel Gonçalves Carneiro;

Rua Selimo Vieira Gomes;

Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito).

Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.

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A região do bloqueio foi divulgada na tarde desta quarta-feira (5), após uma reunião realizada no Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ), entre membros da Prefeitura de Vitória, da Polícia Militar , da Secretaria Estadual de Segurança ( Sesp ) e representantes dos moradores e dos comerciantes da Praia do Canto.

O encontro foi marcado após entidades relacionadas ao bairro enviarem ofícios ao Ministério Público Estadual, preocupados com este novo bloco previsto para este sábado (8) . O pedido de reforço das forças de segurança também será atendido pela Polícia Militar, embora ainda não tenha divulgado o número de efetivo que será, de fato, empregado.

CONFUSÃO E PANCADARIA