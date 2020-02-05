Ruas serão interditadas para evitar nova confusão na Praia do Canto

Quatro ruas próximas ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, serão interditadas no sábado (8) para evitar nova confusão na região durante a realização de um evento clandestino, marcado para a data. O intuito do bloqueio é facilitar a fiscalização e coibir crimes e confusões, presenciados no último final de semana, como venda de drogas e até atentado ao pudor, com sexo explícito.
De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:
- Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva);
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro;
- Rua Selimo Vieira Gomes;
- Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito).
Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.
A região do bloqueio foi divulgada na tarde desta quarta-feira (5), após uma reunião realizada no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), entre membros da Prefeitura de Vitória, da Polícia Militar, da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e representantes dos moradores e dos comerciantes da Praia do Canto.
O encontro foi marcado após entidades relacionadas ao bairro enviarem ofícios ao Ministério Público Estadual, preocupados com este novo bloco previsto para este sábado (8). O pedido de reforço das forças de segurança também será atendido pela Polícia Militar, embora ainda não tenha divulgado o número de efetivo que será, de fato, empregado.
CONFUSÃO E PANCADARIA
No último sábado (1), a Região do Triângulo recebeu um bloco clandestino de pré-carnaval. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.