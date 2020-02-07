Trecho da Rua Viva, que será interditada neste sábado (8) Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Prefeitura promete guinchar carros de som e de ambulantes em bloco clandestino

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (7), o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que a Rua Joaquim Lírio, no trecho da Rua Viva, na Praia do Canto, e outras vias paralelas ao Supermercado São José serão interditadas.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:

Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva);

Rua Manoel Gonçalves Carneiro;

Rua Selimo Vieira Gomes;

Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito).

Ruas demarcadas em vermelho estarão interditadas neste sábado (8) Crédito: Reprodução

Questionado sobre a possível presença de carros de som e de vendedores ambulantes, antes da interdição, o secretário informou que o município poderá contar com o apoio da Polícia Militar para remover os veículos e retirar os vendedores.

"A prefeitura pode usar um guincho e rebocar, desde que seja flagrado. Todo o aparato que o município tiver será utilizado para coibir. No último fim de semana isso não foi possível pela grande quantidade de pessoas e o risco de provocar um tumulto maior ainda" Fronzio Calheira - Secretário de Segurança Urbana de Vitória

De acordo com o secretário, o evento vai contar com o suporte de agentes da Guarda Municipal e do Procon. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente atuarão para coibir carros de som e caixas portáteis.

Ruas da Praia do Canto,e Vitória, ficaram cheias de lixo após bloco clandestino Crédito: Internauta

Já os servidores da Secretaria de Desenvolvimento vão fiscalizar o comércio praticado por vendedores ambulantes. O Conselho Tutelar foi acionado após denúncias de crianças e adolescentes consumindo álcool.