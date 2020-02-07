Prefeitura promete guinchar carros de som e de ambulantes em bloco clandestino
Além de interditar algumas vias de acesso ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, a Prefeitura de Vitória pode guinchar carros de som e de vendedores ambulantes que ultrapassarem a área de interdição do bloco de pré-carnaval clandestino marcado para este sábado (8).
No último fim de semana, um evento combinado pelas redes sociais atraiu cerca de 10 mil pessoas para o bairro. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. No local, a Polícia Militar prendeu duas pessoas e apreendeu armas.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (7), o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, explicou que a Rua Joaquim Lírio, no trecho da Rua Viva, na Praia do Canto, e outras vias paralelas ao Supermercado São José serão interditadas.
De acordo com a Secretaria de Segurança de Vitória, serão interditadas:
- Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva);
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro;
- Rua Selimo Vieira Gomes;
- Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito).
Questionado sobre a possível presença de carros de som e de vendedores ambulantes, antes da interdição, o secretário informou que o município poderá contar com o apoio da Polícia Militar para remover os veículos e retirar os vendedores.
"A prefeitura pode usar um guincho e rebocar, desde que seja flagrado. Todo o aparato que o município tiver será utilizado para coibir. No último fim de semana isso não foi possível pela grande quantidade de pessoas e o risco de provocar um tumulto maior ainda"
De acordo com o secretário, o evento vai contar com o suporte de agentes da Guarda Municipal e do Procon. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente atuarão para coibir carros de som e caixas portáteis.
Já os servidores da Secretaria de Desenvolvimento vão fiscalizar o comércio praticado por vendedores ambulantes. O Conselho Tutelar foi acionado após denúncias de crianças e adolescentes consumindo álcool.
No último sábado (1º), a prefeitura notificou 12 veículos com multas a R$ 6.600, totalizando R$ 132 mil. Também foram apreendidas nove caixas de som portáteis. Para recuperar os itens, os proprietários terão de pagar R$ 6.600 de multa.