Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura de Vitória vai fazer controle de bebidas e som em blocos clandestinos
Praia do Canto

Prefeitura de Vitória vai fazer controle de bebidas e som em blocos clandestinos

O secretário Municipal de Segurança Urbana Fronzio Calheira afirmou que a prefeitura decidiu interditar vias próximas para melhor fiscalização, e que fará maior controle de ambulantes e carros de som em blocos clandestinos na Praia do Canto

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 20:03
Fronzio Calheira, secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória Crédito: Elis Carvalho
Em reunião realizada nesta terça-feira (4) sobre ações para serem traçadas a fim de evitar blocos clandestinos no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) afirmou que vai fazer controle de ambulantes, de bebidas alcoólicas e de carros de som. A Polícia Militar também participou do encontro para definir medidas, mas elas somente serão divulgadas na quarta-feira (5).
O secretário Municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, afirmou que a prefeitura decidiu interditar vias próximas para melhor fiscalização, e que fará maior controle de ambulantes e carros de som. Ele diz que já recebeu informações de muitos menores de idade consumindo bebidas alcoólicas, e que o Conselho Tutelar também será acionado.
"Também vamos solicitar a presença do Procon para fiscalizar e evitar que comerciantes locais vendam bebidas alcoólicas para menores. Vamos reforçar estruturas da Guarda e da Secretaria de Segurança. São providências que tomamos em comum acordo com a PM, que dará apoio ao trabalho da secretaria"
Fronzio Calheira - secretário Municipal de Segurança Urbana da PMV
A presença do Procon também será requisitada para fiscalizar e evitar que os estabelecimentos vendam bebidas para menores de idade. "Estruturas da Guarda Municipal também serão reforçadas", finalizou o secretário.

Veja Também

Outro bloco clandestino na Praia do Canto está marcado para próximo sábado

Moradores da Praia do Canto acionam MP após confusão em bloco clandestino

Fronzio reforçou que ainda não dá para divulgar o número de homens envolvidos na ação, pois haverá quatro blocos regularizados neste fim de semana (dois no sábado e dois no domingo) que também irão demandar o efetivo. "Só não podemos impedir o bloco clandestino se houver uma decisão judicial. Não temos respaldo legal para isso, mas iremos atuar para impedir as irregularidades", completou.
"Iremos trabalhar para inibir som alto, menores bebendo, ambulantes... Acreditamos que assim iremos diminuir os transtornos caso o público queira ir ao bloco"
Fronzio Calheira - secretário Municipal de Segurança Urbana da PMV
Em relação às brigas e pancadarias nas festividades, Fronzio diz que não tem como garantir que não voltarão a acontecer. "Mas acreditamos que nosso trabalho, como a apreensão de materiais de som no último sábado, pode desestimular que essas pessoas retornem ao bloco", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados