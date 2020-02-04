Prefeitura de Vitória vai fazer controle de bebidas e som em blocos clandestinos

Fronzio Calheira, secretário Municipal de Segurança Urbana de Vitória Crédito: Elis Carvalho

Em reunião realizada nesta terça-feira (4) sobre ações para serem traçadas a fim de evitar blocos clandestinos no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) afirmou que vai fazer controle de ambulantes, de bebidas alcoólicas e de carros de som. A Polícia Militar também participou do encontro para definir medidas, mas elas somente serão divulgadas na quarta-feira (5).

O secretário Municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, afirmou que a prefeitura decidiu interditar vias próximas para melhor fiscalização, e que fará maior controle de ambulantes e carros de som. Ele diz que já recebeu informações de muitos menores de idade consumindo bebidas alcoólicas, e que o Conselho Tutelar também será acionado.

"Também vamos solicitar a presença do Procon para fiscalizar e evitar que comerciantes locais vendam bebidas alcoólicas para menores. Vamos reforçar estruturas da Guarda e da Secretaria de Segurança. São providências que tomamos em comum acordo com a PM, que dará apoio ao trabalho da secretaria" Fronzio Calheira - secretário Municipal de Segurança Urbana da PMV

A presença do Procon também será requisitada para fiscalizar e evitar que os estabelecimentos vendam bebidas para menores de idade. "Estruturas da Guarda Municipal também serão reforçadas", finalizou o secretário.

Fronzio reforçou que ainda não dá para divulgar o número de homens envolvidos na ação, pois haverá quatro blocos regularizados neste fim de semana (dois no sábado e dois no domingo) que também irão demandar o efetivo. "Só não podemos impedir o bloco clandestino se houver uma decisão judicial. Não temos respaldo legal para isso, mas iremos atuar para impedir as irregularidades", completou.

"Iremos trabalhar para inibir som alto, menores bebendo, ambulantes... Acreditamos que assim iremos diminuir os transtornos caso o público queira ir ao bloco" Fronzio Calheira - secretário Municipal de Segurança Urbana da PMV