Blocos na Praia do Canto têm histórico de confusão desde 2016

Confusões em blocos de carnaval no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, causam transtornos na região há pelo menos quatro anos. No último fim de semana, um evento de pré-carnaval reuniu 10 mil pessoas, gerou pancadaria e provocou o fechamento de bares e restaurantes do bairro.
Na maioria dos casos, as festas eram clandestinas, pois não tinham autorização da prefeitura. De acordo com um levantamento feito a partir de reportagens publicadas em A Gazeta, os responsáveis pela organização das festas não foram identificados.
Reunidos, os moradores e comerciantes do bairro acionaram o Ministério Público e cobraram ações ainda mais eficazes da Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Prefeitura de Vitória para evitar novos tumultos na região.
"A Praia do Canto já teve blocos tradicionais, daqueles regidos por bandas ou fanfarras, era uma organização familiar aberta ao público. Pra mim, bloco é isso. Hoje, é um aglomerado de pessoas, som com nível de ruído acima do permitido e consumo de drogas e bebidas à vontade"
JOVEM BALEADO NA FOLIA
Um jovem de 26 anos levou um tiro no quadril enquanto participava de um bloco realizado no dia 13 de fevereiro de 2016. Na época, testemunhas contaram à polícia que um grupo de jovens teria discutido durante uma conversa sobre times de futebol. Após entrarem em luta corporal, um folião sacou a arma e atirou no jovem. O criminoso fugiu e a vítima foi socorrida para o então Hospital São Lucas.
LIXO, DESTRUIÇÃO E PREJUÍZOS
Já em 2018, a programação de carnaval realizada na Praia do Canto também gerou prejuízos para a Prefeitura de Vítória. Em fevereiro daquele ano, o prefeito Luciano Rezende chegou a anunciar que iria cobrar dos organizadores de blocos carnavalescos não autorizados as despesas necessárias para arcar com os prejuízos causados à cidade durante esses eventos. De acordo com a prefeitura, uma multidão foi ao Triângulo das Bermudas para participar de uma festa convocada via redes sociais. Houve depredação de lixeiras e canteiros. Os participantes espalharam copos descartáveis e garradas quebradas pela região.
MORADORES DECIDEM ACIONAR O MINISTÉRIO PÚBLICO
Também em 2018, os moradores da Praia do Canto decidiram acionar o Ministério Público Estadual (MPES) para que o órgão apurasse as responsabilidades da Prefeitura de Vitória e de organizadores de um bloco irregular após problemas em uma festa pós-carnaval realizada no bairro. O bloco não tinha autorização para sair.
PREFEITURA ACIONA A POLÍCIA CIVIL
Em 2019, a Prefeitura de Vitória decidiu acionar a Polícia Civil para investigar e identificar os organizadores de eventos sem autorização para acontecer na Praia do Canto. Na época, a gestão municipal anunciou que os responsáveis poderiam ser multados em valores superiores a R$ 10 mil. Em fevereiro de 2019, um baile organizado pela internet levou cerca de 10 mil pessoas para o Triângulo das Bermudas. Na ocasião, a prefeitura afirmou que os alvos eram quem organizava eventos sem autorização e também aqueles que tinham permissão negada e mesmo assim, promoviam a festa de forma irregular.