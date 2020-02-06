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Blocos na Praia do Canto têm histórico de confusão desde 2016

Um levantamento feito pela reportagem de  A Gazeta mostra que os eventos não autorizados incomodam comerciantes e moradores do Triângulo das Bermudas, em Vitória, há  pelo menos quatro anos

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 17:08
Confusão em baile clandestino na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Internet
Confusões em blocos de carnaval no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, causam transtornos na região há pelo menos quatro anos. No último fim de semana, um evento de pré-carnaval reuniu 10 mil pessoas, gerou pancadaria e provocou o fechamento de bares e restaurantes do bairro.  

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Na maioria dos casos, as festas eram clandestinas, pois não tinham autorização da prefeitura. De acordo com um levantamento feito a partir de reportagens publicadas em A Gazeta, os responsáveis pela organização das festas não foram identificados. 
Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

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Reunidos, os moradores e comerciantes do bairro acionaram o Ministério Público e cobraram ações ainda mais eficazes da Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Prefeitura de Vitória para evitar novos tumultos na região.
"A Praia do Canto já teve blocos tradicionais, daqueles regidos por bandas ou fanfarras, era uma organização familiar aberta ao público. Pra mim, bloco é isso. Hoje, é um aglomerado de pessoas, som com nível de ruído acima do permitido e consumo de drogas e bebidas à vontade"
Cesar Saade - Presidente da Associação Comercial da Praia do Canto

 JOVEM BALEADO NA FOLIA

Um jovem de 26 anos levou um tiro no quadril enquanto participava de um bloco realizado no dia 13 de fevereiro de 2016. Na época, testemunhas contaram à polícia que um grupo de jovens teria discutido durante uma conversa sobre times de futebol. Após entrarem em luta corporal, um folião sacou a arma e atirou no jovem. O criminoso fugiu e a vítima foi socorrida para o então Hospital São Lucas.
Ruas da Praia do Canto,e Vitória, ficaram cheias de lixo após bloco clandestino Crédito: Internauta

LIXO, DESTRUIÇÃO E PREJUÍZOS

Já em 2018, a programação de carnaval realizada na Praia do Canto também gerou prejuízos para a Prefeitura de Vítória. Em fevereiro daquele ano, o prefeito Luciano Rezende chegou a anunciar que iria cobrar dos organizadores de blocos carnavalescos não autorizados as despesas necessárias para arcar com os prejuízos causados à cidade durante esses eventos. De acordo com a prefeitura, uma multidão foi ao Triângulo das Bermudas para participar de uma festa convocada via redes sociais. Houve depredação de lixeiras e canteiros. Os participantes espalharam copos descartáveis e garradas quebradas pela região.

MORADORES DECIDEM ACIONAR O MINISTÉRIO PÚBLICO

Também em 2018, os moradores da Praia do Canto decidiram acionar o Ministério Público Estadual (MPES) para que o órgão apurasse as responsabilidades da Prefeitura de Vitória e de organizadores de um bloco irregular após problemas em uma festa pós-carnaval realizada no bairro. O bloco não tinha autorização para sair. 
Bloco pós-carnaval realizado no Triângulo das Bermudas, em Vitória, não tinha autorização da prefeitura Crédito: Carlos Alberto Silva

PREFEITURA ACIONA A POLÍCIA CIVIL

Em 2019, a Prefeitura de Vitória decidiu acionar a Polícia Civil para investigar e identificar os organizadores de eventos sem autorização para acontecer na Praia do Canto. Na época, a gestão municipal anunciou que os responsáveis poderiam ser multados  em valores superiores a R$ 10 mil. Em fevereiro de 2019, um baile organizado pela internet levou cerca de 10 mil pessoas para o Triângulo das Bermudas. Na ocasião, a prefeitura afirmou que os alvos eram quem organizava eventos sem autorização e também aqueles que tinham permissão negada e mesmo assim, promoviam a festa de forma irregular.
Pós-carnaval - No sábado, uma multidão foi ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, para festas organizadas por redes sociais. Multidão causou transtornos na Praia do Canto Crédito: Foto do Leitor - Data: 19/02/2018

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