Carnaval 2020: Bloco Antimofolia agita as ruas de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos

Veja Também Bloco na Praia do Canto: ruas interditadas e policiamento reforçado

Em duas semanas, a prefeitura aplicou R$ 283.800 mil em multas a proprietários de caixas de som portáteis e veículos equipados com som em festas na Praia do Canto (dia 1º) e em Jardim da Penha (8), ambas na capital.

Policiamento na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para evitar bloco clandestino Crédito: Vitor Jubini

"Tudo aconteceu como o planejado. Nossa estratégia foi feita para punir quem traz transtornos para o local. Muitas pessoas trazem caixas de som portáteis ou carros com som alto. Os fiscais de Meio Ambiente notificaram 43 pessoas. Essas vão ter de pagar multa no valor de R$ 6.600", disse o secretário durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (10).

Veja Também Mais de 100 PMs são convocados para inibir bloco clandestino em Vitória