Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos
Bloco de pré-carnaval

Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos

As notificações foram feitas em eventos pré-carnavalescos promovidos na Praia do Canto e em Jardim da Penha nos dois últimos fins de semana

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 12:08
Carnaval 2020: Bloco Antimofolia agita as ruas de Jardim da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos
A ação integrada entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória impediu a realização de mais um bloco de pré-carnaval clandestino no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, no último sábado (8). 

Veja Também

Bloco na Praia do Canto: ruas interditadas e policiamento reforçado

Em duas semanas, a prefeitura aplicou R$ 283.800 mil em multas a proprietários de caixas de som portáteis e veículos equipados com som em festas na Praia do Canto (dia 1º) e em Jardim da Penha (8), ambas na capital.
Sobre a ação realizada no último sábado para coibir a presença de vendedores ambulantes e de participantes com som alto, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frozio Calheira, considerou que a estratégia foi um sucesso. Ninguém compareceu ao "Bloco da Laranjada", evento clandestino agendado para ser realizado no Triângulo das Bermudas.
Policiamento na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para evitar bloco clandestino Crédito: Vitor Jubini
"Tudo aconteceu como o planejado. Nossa estratégia foi feita para punir quem traz transtornos para o local. Muitas pessoas trazem caixas de som portáteis ou carros com som alto. Os fiscais de Meio Ambiente notificaram 43 pessoas. Essas vão ter de pagar multa no valor de R$ 6.600", disse o secretário durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (10).

Veja Também

Mais de 100 PMs são convocados para inibir bloco clandestino em Vitória

Fronzio destacou que quem não pagar a multa, poderá ser incluído no cadastro de dívida ativa do município, além de continuar com o equipamento de som apreendido. Segundo ele, esse tipo de fiscalização vai continuar durante a programação do carnaval na cidade.

Veja Também

Blocos na Praia do Canto têm histórico de confusão desde 2016

Promotor cita até sexo explícito em bloco clandestino na Praia do Canto

Vídeo mostra pancadaria em bloco clandestino na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados