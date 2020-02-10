Vitória aplicou mais de R$ 200 mil em multas por som alto em blocos
A ação integrada entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória impediu a realização de mais um bloco de pré-carnaval clandestino no Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, no último sábado (8).
Em duas semanas, a prefeitura aplicou R$ 283.800 mil em multas a proprietários de caixas de som portáteis e veículos equipados com som em festas na Praia do Canto (dia 1º) e em Jardim da Penha (8), ambas na capital.
Sobre a ação realizada no último sábado para coibir a presença de vendedores ambulantes e de participantes com som alto, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Frozio Calheira, considerou que a estratégia foi um sucesso. Ninguém compareceu ao "Bloco da Laranjada", evento clandestino agendado para ser realizado no Triângulo das Bermudas.
"Tudo aconteceu como o planejado. Nossa estratégia foi feita para punir quem traz transtornos para o local. Muitas pessoas trazem caixas de som portáteis ou carros com som alto. Os fiscais de Meio Ambiente notificaram 43 pessoas. Essas vão ter de pagar multa no valor de R$ 6.600", disse o secretário durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (10).
Fronzio destacou que quem não pagar a multa, poderá ser incluído no cadastro de dívida ativa do município, além de continuar com o equipamento de som apreendido. Segundo ele, esse tipo de fiscalização vai continuar durante a programação do carnaval na cidade.