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Bloco na Praia do Canto: ruas interditadas e policiamento reforçado

O trânsito estará impedido em quatro ruas do Triângulo das Bermudas, 100 policiais e a Tropa de Choque da PM estarão no local para evitar evento marcado para começar a partir das 14 horas. No último sábado (01), bloco atraiu mais de 10 mil pessoas

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:01
Briga em bloco clandestino no Triângulo das Bermudas, em Vitória Crédito: Reprodução
A tarde deste sábado (08) será de ruas interditadas policiamento reforçado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. O objetivo é evitar nova confusão na região durante a realização de um evento clandestino, marcado para começar a partir das 14 horas. O propósito é ainda facilitar a fiscalização e coibir crimes e confusões, presenciados no último fim de semana, como venda de drogas e até atentado ao pudor, com sexo explícito.

RUAS INTERDITADAS

  • Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva)
  • Rua Manoel Gonçalves Carneiro
  • Rua Selimo Vieira Gomes
  • Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito)
As informações são da Secretaria de Segurança de Vitória. "Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam este tipo de evento clandestino,  afirmou Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal. A decisão foi tomada após reunião realizada no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), entre membros da Prefeitura de Vitória, da Polícia Militar, da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e representantes dos moradores e dos comerciantes da Praia do Canto.

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CONFUSÕES NO ÚLTIMO SÁBADO (01)

No último sábado (01), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para a região do Triângulo. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.

POLICIAMENTO REFORÇADO

Em decorrência disto, o policiamento na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada neste sábado (08) com mais de 100 policiais militares. Na última quinta-feira (06) o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, afirmou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que a Tropa de Choque da PM estará presente na região do Triângulo das Bermudas. Sartório fez um alerta para as pessoas que pensam em participar do bloco. "O que falo para a comunidade capixaba é, não vá àquele local, não é autorizado, aquele ambiente é perigoso, não vá lá".

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