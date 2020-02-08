Bloco na Praia do Canto: ruas interditadas e policiamento reforçado

A tarde deste sábado (08) será de ruas interditadas e policiamento reforçado no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. O objetivo é evitar nova confusão na região durante a realização de um evento clandestino, marcado para começar a partir das 14 horas. O propósito é ainda facilitar a fiscalização e coibir crimes e confusões, presenciados no último fim de semana, como venda de drogas e até atentado ao pudor, com sexo explícito.
RUAS INTERDITADAS
- Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva)
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro
- Rua Selimo Vieira Gomes
- Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito)
As informações são da Secretaria de Segurança de Vitória. "Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam este tipo de evento clandestino, afirmou Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal. A decisão foi tomada após reunião realizada no Ministério Público do Espírito Santo (MPES), entre membros da Prefeitura de Vitória, da Polícia Militar, da Secretaria Estadual de Segurança (Sesp) e representantes dos moradores e dos comerciantes da Praia do Canto.
CONFUSÕES NO ÚLTIMO SÁBADO (01)
No último sábado (01), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para a região do Triângulo. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.
POLICIAMENTO REFORÇADO
Em decorrência disto, o policiamento na Praia do Canto, em Vitória, será reforçada neste sábado (08) com mais de 100 policiais militares. Na última quinta-feira (06) o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, afirmou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que a Tropa de Choque da PM estará presente na região do Triângulo das Bermudas. Sartório fez um alerta para as pessoas que pensam em participar do bloco. "O que falo para a comunidade capixaba é, não vá àquele local, não é autorizado, aquele ambiente é perigoso, não vá lá".