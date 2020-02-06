Como saber se o bloco de carnaval que eu vou é legalizado?

Os transtornos e cenas de espancamentos coletivos que aconteceram no último sábado (1), durante um bloco clandestino de pré-carnaval no Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, ainda estão na memória dos capixabas. Entre as vítimas de roubos e agressões, muitas delas sequer sabiam que a festividade não era legalizada. A reportagem conversou com os órgãos competentes, que deram dicas de como identificar se um bloco é legal ou não.
O secretário Municipal de Segurança Urbana Fronzio Calheira explicou que a Secretaria de Cultura divulgará no site da Prefeitura de Vitória uma lista de blocos autorizados, com local data e horário, para que o folião possa identificar as festividades legalizadas e clandestinas.
"Um evento autorizado sempre tem uma estrutura: tem interdição de via, guardas de trânsito e guardas comunitário, e dependendo do tamanho, pode ter banheiros químicos e apoio da polícia. Além disso, a festividade legalizada tem um responsável. A ilegal tem a possibilidade maior de dar problemas e violência porque muitas vezes o organizador é até um traficante com o interesse de vender drogas", afirmou.
Já a Prefeitura da Serra informou por nota que o folião pode conferir os blocos legalizados no site da prefeitura. "Já temos os blocos autorizados, apenas os horários estão sendo confirmados. Os interessados em regularizar o bloco devem procurar a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer", informou a nota.
Também procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a relação dos Blocos de Carnaval autorizados pelo município estão disponíveis no portal da PMVV. E completou que o prazo para regularização dos blocos se encerrou no dia 21 de janeiro.
"Para garantir a segurança dos participantes e o ordenamento da cidade, a prefeitura fez um planejamento em conjunto com Polícia Militar, no qual ficou estabelecido que seriam autorizados no máximo dois blocos por região, sendo dois na região do 4º Batalhão da Policia Militar, no Ibes, responsável pelo policiamento dos bairros das Regiões 1, 2, 3 e 4 da cidade, e outros dois na área da 13ª Cia. Independente, em Riviera da Barra, que cobre os bairros da Grande Terra Vermelha, incluindo a Barra do Jucu e Ponta da Fruta", explicou por nota.
A prefeitura completou que três viaturas da Guarda Municipal vão atuar na organização do trânsito durante os percursos para o desfile de cada bloco. "Já a Policia Militar, ficará responsável pela segurança dos participantes, que ainda contará com o reforço da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin) da PMVV, que reúne um grupo de agentes da Guarda Municipal e fiscais de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Obras".
COMO FAÇO PARA REGULARIZAR UM BLOCO?
De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, quem quer organizar um bloco legalizado tem que ficar atento à publicação do edital da Prefeitura de Vitória que define os critérios para uma festividade legal. "Para 2020, não dá mais tempo de organizar um bloco, mas para 2021 é necessário solicitar com 30 dias de antecedência", explicou.
A Prefeitura de Vitória, completou que a inscrição de blocos para o Carnaval segue as determinações do Decreto Municipal 16.934/2017, que disciplina o desfile de blocos de rua na cidade de Vitória.
"As inscrições podem ser feitas até 30 dias antes dos festejos. O bloco deve ser público, livre e gratuito, ficando vedada a utilização de grades, cordas e outros tipos de segregadores de público durante a realização do desfile. O trajeto, data e horário são sugeridos pelos blocos e definidos pela Comissão de Blocos. A Prefeitura de Vitória organiza os blocos de acordo com as solicitações visando a garantir a segurança, a organização, a diversão e a limpeza da cidade para foliões e moradores. Para o desfile de blocos em 2020, as inscrições foram até dia 17 de janeiro".
BLOCOS REGULARIZADOS EM VITÓRIA
8 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco Comunidade
- Bairro: Gurigica
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Concentração na Politintas na avenida Leitão da Silva. Rua Frederico Lagassa, Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, Rua Desembargador Gilson Mendonça, Rua Jolindo Gágno, Rua José Barroso, Rua Desembargador Gilson Mendonça e avenida Leitão da Silva
- Antimofolia
- Bairro: Jardim da Penha
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua da Lama até a Praça Philogomiro Lannes
9 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Bloco do Doido
- Bairro: Jardim da Penha
- Horário: 11h às 16h
- Trajeto: Concentração na Praça Regina Frigeri Furno, Descendo a Avenida Francisco Generoso da Fonseca, passando pelo Bar do Pezão e voltando ao ponto inicial.
- Tô Bebo de Alegria
- Bairro: Jardim da Penha
- Horário: 10h30 às 15h30
- Trajeto: Praça Regina Frigeri Furno, Rua Comissário Octávio de Queiroz, Avenida Dante Michelini e bolsão em frente à Rua Antônio Basílio
19 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)
- Pela Donas do Centro
- Bairro: Centro
- Horário: 17h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.
21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)
- Maluco Beleza
- Bairro: Centro
- Horário: 18h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete
22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco Simpatia
- Bairro: Centro
- Horário: 10h às 14h
- Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas
- Bekoo das Pretas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Regionalzinho da Nair
- Bairro: Parque Moscoso
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Dentro do Parque Moscoso
- Afro Kizomba
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda
23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Regional da Nair
- Bairro: Centro
- Horário: 11h às 15h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Puta Bloco
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Tô Baby
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard
24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Batuqdellas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Vai Que Gama
- Bairro: Centro
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa
25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)
- Bloco das Piranhas
- Bairro: Jabour
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour
- Galinha Preta
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerranento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão).
- Amigos da Onça
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba.
26 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)
- Breja-Me Mucho
- Bairro: Praia do Canto
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema
- Kustelão
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia
- Esquerda Festiva
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
- Chicletinho
- Bairro: Santo Antônio
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol
1º DE MARÇO DE 2020 (DOMINGO)
- Prakabá
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando a escadaria da Piedade
- Te Pego Lá Fora
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre Rua Carlos Delgado Guerra Pinto e Rua Paschoal Dalmaestro
BLOCOS REGULARIZADOS EM VILA VELHA
8 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Jacaré Do Papo Rosa"
- Bairro:Glória
- Horário: 17h
15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Galinights"
- Bairro: Coqueiral De Itaparica
- Horário: 17h
16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Aniversário Unidos Da Terra
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
- Bloco "Nós Somos A Mudança"
- Bairro: Praia Da Costa
- Horário: 15h
- Bloco "14 Bis"
- Bairro: Santos Dumont
- Horário: 18h
- Bloco "Do Limão"
- Bairro: Santa Mônica
- Horário: 17h
21 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA)
- Bloco "Unidos Da Terra"
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Amantes Da Vila"
- Bairro: Praça Duque De Caxias Centro De Vila Velha
- Horário: 18h
22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Xixi Do Bode"
- Bairro Itapoã
- Horário: 17h
22 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO À TERÇA)
- Bloco "Do Boi"
- Bairro: Ilha Das Flores
- Horário: 17h
23 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO À TERÇA FEIRA)
- Bloco "Independentes De Balneário"
- Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
- Horário: 16h
23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)
- Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
- Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
- Horário: 18h
24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 9h
BLOCOS REGULARIZADOS NA SERRA
15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco Morada de Laranjeiras
- Bairro: Morada de Laranjeiras
21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)
- Bloco Adrenalina
- Bairro: Jacaraípe
22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Camundongo
- Bairro: Jacaraípe
- Jegue Folia e Galo da Praia
- Bairro: Bicanga
- Matinê
- Bairro: Barcelona
- Ratazanas
- Bairro: Jacaraípe
- Carretinha
- Bairro: Balneário de Carapebus
- Carapiranha
- Bairro: Carapebus
- As Moças de Serra Dourada
- Bairro: Serra Dourada III
- Carnaval 2020
- Bairro: Nova Almeida
23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)
- Carnaval 2020
- Bairro: Manguinhos
- Leva Noiz
- Bairro: Nova Almeida
- Pega no Badalo
- Bairro: Feu Rosa
- Jegue Folia e Galo da Praia
- Bairro: em Bicanga
- Matinê
Bairro: em Barcelona
- Ratazanas
- Bairro: Jacaraípe
- Carretinha
Bairro: Balneário de Carapebus
- Alegria
Bairro: em Barcelona
- Carapiranha
Bairro: em Carapebus
- Acadêmicos de Continental
Bairro: Cidade Continental
- As Moças de Serra Dourada
Bairro: em Serra Dourada III
- Carnaval 2020
- Bairro: Nova Almeida
24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Carnaval 2020
- Bairro: Manguinhos
- Camundongo
- Bairro: Jacaraípe
- Jegue Folia e Galo da Praia
- Bairro: Bicanga
- Ratazanas
- Bairro: Jacaraípe
- Carretinha
- Bairro: Balneário de Carapebus
- Carapiranha
Bairro: Carapebus
- As Moças de Serra Dourada
- Bairro: Serra Dourada III
- Carnaval 2020
- Bairro: Nova Almeida
25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)
- Carnaval 2020
- Bairro: Manguinhos
- Pega no Badalo
- Bairro: Feu Rosa
- Jegue Folia e Galo da Praia
- Bairro: Bicanga
- Ratazanas
- Bairro: Jacaraípe
- Carretinha
- Bairro: Balneário de Carapebus
- Carapiranha
- Bairro: Carapebus
- As Moças de Serra Dourada
- Bairro: Serra Dourada III
- Carnaval 2020
- Bairro: Nova Almeida
29 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Carapina Fest
Carapina