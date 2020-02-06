Como saber se o bloco de carnaval que eu vou é legalizado?

Bloco Regional da Nair desfilando na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, durante o carnaval 2018 Crédito: Bernardo Coutinho

O secretário Municipal de Segurança Urbana Fronzio Calheira explicou que a Secretaria de Cultura divulgará no site da Prefeitura de Vitória uma lista de blocos autorizados, com local data e horário, para que o folião possa identificar as festividades legalizadas e clandestinas.

"Um evento autorizado sempre tem uma estrutura: tem interdição de via, guardas de trânsito e guardas comunitário, e dependendo do tamanho, pode ter banheiros químicos e apoio da polícia. Além disso, a festividade legalizada tem um responsável. A ilegal tem a possibilidade maior de dar problemas e violência porque muitas vezes o organizador é até um traficante com o interesse de vender drogas", afirmou.

Já a Prefeitura da Serra informou por nota que o folião pode conferir os blocos legalizados no site da prefeitura. "Já temos os blocos autorizados, apenas os horários estão sendo confirmados. Os interessados em regularizar o bloco devem procurar a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer", informou a nota.

Também procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que a relação dos Blocos de Carnaval autorizados pelo município estão disponíveis no portal da PMVV. E completou que o prazo para regularização dos blocos se encerrou no dia 21 de janeiro.

"Para garantir a segurança dos participantes e o ordenamento da cidade, a prefeitura fez um planejamento em conjunto com Polícia Militar, no qual ficou estabelecido que seriam autorizados no máximo dois blocos por região, sendo dois na região do 4º Batalhão da Policia Militar, no Ibes, responsável pelo policiamento dos bairros das Regiões 1, 2, 3 e 4 da cidade, e outros dois na área da 13ª Cia. Independente, em Riviera da Barra, que cobre os bairros da Grande Terra Vermelha, incluindo a Barra do Jucu e Ponta da Fruta", explicou por nota.

A prefeitura completou que três viaturas da Guarda Municipal vão atuar na organização do trânsito durante os percursos para o desfile de cada bloco. "Já a Policia Militar, ficará responsável pela segurança dos participantes, que ainda contará com o reforço da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin) da PMVV, que reúne um grupo de agentes da Guarda Municipal e fiscais de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Obras".

COMO FAÇO PARA REGULARIZAR UM BLOCO?

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, quem quer organizar um bloco legalizado tem que ficar atento à publicação do edital da Prefeitura de Vitória que define os critérios para uma festividade legal. "Para 2020, não dá mais tempo de organizar um bloco, mas para 2021 é necessário solicitar com 30 dias de antecedência", explicou.

A Prefeitura de Vitória, completou que a inscrição de blocos para o Carnaval segue as determinações do Decreto Municipal 16.934/2017, que disciplina o desfile de blocos de rua na cidade de Vitória.

"As inscrições podem ser feitas até 30 dias antes dos festejos. O bloco deve ser público, livre e gratuito, ficando vedada a utilização de grades, cordas e outros tipos de segregadores de público durante a realização do desfile. O trajeto, data e horário são sugeridos pelos blocos e definidos pela Comissão de Blocos. A Prefeitura de Vitória organiza os blocos de acordo com as solicitações visando a garantir a segurança, a organização, a diversão e a limpeza da cidade para foliões e moradores. Para o desfile de blocos em 2020, as inscrições foram até dia 17 de janeiro".

BLOCOS REGULARIZADOS EM VITÓRIA

8 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco Comunidade

Bairro: Gurigica

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Concentração na Politintas na avenida Leitão da Silva. Rua Frederico Lagassa, Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, Rua Desembargador Gilson Mendonça, Rua Jolindo Gágno, Rua José Barroso, Rua Desembargador Gilson Mendonça e avenida Leitão da Silva

Antimofolia

Bairro: Jardim da Penha

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua da Lama até a Praça Philogomiro Lannes

9 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

Bloco do Doido

Bairro: Jardim da Penha

Horário: 11h às 16h

Trajeto: Concentração na Praça Regina Frigeri Furno, Descendo a Avenida Francisco Generoso da Fonseca, passando pelo Bar do Pezão e voltando ao ponto inicial.

Tô Bebo de Alegria

Bairro: Jardim da Penha

Horário: 10h30 às 15h30

Trajeto: Praça Regina Frigeri Furno, Rua Comissário Octávio de Queiroz, Avenida Dante Michelini e bolsão em frente à Rua Antônio Basílio

19 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)

Pela Donas do Centro

Bairro: Centro

Horário: 17h às 21h

Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.

21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)

Maluco Beleza

Bairro: Centro

Horário: 18h às 21h

Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete

22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco Simpatia

Bairro: Centro

Horário: 10h às 14h

Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas

Bekoo das Pretas

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

Regionalzinho da Nair

Bairro: Parque Moscoso

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Dentro do Parque Moscoso

Afro Kizomba

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda

23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

Regional da Nair

Bairro: Centro

Horário: 11h às 15h

Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

Puta Bloco

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

Tô Baby

Bairro: Jardim Camburi

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard

24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)

Batuqdellas

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas

Vai Que Gama

Bairro: Centro

Horário: 16h às 19h

Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa

25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)

Bloco das Piranhas

Bairro: Jabour

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour

Galinha Preta

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerranento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão).

Amigos da Onça

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba.

26 DE FEVEREIRO DE 2020 (QUARTA-FEIRA)

Breja-Me Mucho

Bairro: Praia do Canto

Horário: 15h às 18h30

Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema

Kustelão

Bairro: Jardim Camburi

Horário: 15h às 18h30

Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia

Esquerda Festiva

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete

Chicletinho

Bairro: Santo Antônio

Horário: 16h às 19h

Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol

1º DE MARÇO DE 2020 (DOMINGO)

Prakabá

Bairro: Centro

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando a escadaria da Piedade

Te Pego Lá Fora

Bairro: Jardim Camburi

Horário: 15h às 19h

Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre Rua Carlos Delgado Guerra Pinto e Rua Paschoal Dalmaestro

Data: 03/03/2019 - ES - Vitória - Foliões participando do Puta Bloco, que desfilou na Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, no Carnaval de Rua Crédito: Vitor Jubini

BLOCOS REGULARIZADOS EM VILA VELHA

8 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco "Jacaré Do Papo Rosa"



Bairro:Glória

Horário: 17h





15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco "Galinights"

Bairro: Coqueiral De Itaparica



Horário: 17h



16 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

Aniversário Unidos Da Terra



Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha



Horário: 17h

Bloco "Nós Somos A Mudança"

Bairro: Praia Da Costa



Horário: 15h



Bloco "14 Bis"

Bairro: Santos Dumont



Horário: 18h

Bloco "Do Limão"

Bairro: Santa Mônica



Horário: 17h



21 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA)

Bloco "Unidos Da Terra"



Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha



Horário: 17h



22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco "Amantes Da Vila"

Bairro: Praça Duque De Caxias  Centro De Vila Velha



Horário: 18h



22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)

Bloco "Xixi Do Bode"



Bairro Itapoã



Horário: 17h



22 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO À TERÇA)

Bloco "Do Boi"

Bairro: Ilha Das Flores



Horário: 17h



23 À 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO À TERÇA FEIRA)

Bloco "Independentes De Balneário"

Bairro: Balneário Ponta Da Fruta



Horário: 16h



23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)

Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia

Bairro: Rio Marinho/Cobilândia



Horário: 18h



24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)

Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"

Bairro: Itapoã



Horário: 9h



BLOCOS REGULARIZADOS NA SERRA

15 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Bloco Morada de Laranjeiras



Bairro: Morada de Laranjeiras

21 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA-FEIRA)

Bloco Adrenalina

Bairro: Jacaraípe



22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)

Camundongo

Bairro: Jacaraípe





Jegue Folia e Galo da Praia

Bairro: Bicanga





Matinê

Bairro: Barcelona





Ratazanas

Bairro: Jacaraípe





Carretinha

Bairro: Balneário de Carapebus





Carapiranha

Bairro: Carapebus





As Moças de Serra Dourada

Bairro: Serra Dourada III





Carnaval 2020

Bairro: Nova Almeida



23 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO)

Carnaval 2020

Bairro: Manguinhos





Leva Noiz

Bairro: Nova Almeida





Pega no Badalo

Bairro: Feu Rosa





Jegue Folia e Galo da Praia

Bairro: em Bicanga





Matinê

Bairro: em Barcelona





Bairro: em Barcelona Ratazanas

Bairro: Jacaraípe





Carretinha

Bairro: Balneário de Carapebus





Bairro: Balneário de Carapebus Alegria

Bairro: em Barcelona





Bairro: em Barcelona Carapiranha

Bairro: em Carapebus





Bairro: em Carapebus Acadêmicos de Continental

Bairro: Cidade Continental





Bairro: Cidade Continental As Moças de Serra Dourada

Bairro: em Serra Dourada III





Bairro: em Serra Dourada III Carnaval 2020

Bairro: Nova Almeida

24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)

Carnaval 2020

Bairro: Manguinhos





Camundongo

Bairro: Jacaraípe





J egue Folia e Galo da Praia

Bairro: Bicanga





Ratazanas

Bairro: Jacaraípe





Carretinha

Bairro: Balneário de Carapebus





Carapiranha

Bairro: Carapebus





Bairro: Carapebus As Moças de Serra Dourada

Bairro: Serra Dourada III





Carnaval 2020

Bairro: Nova Almeida

25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)

Carnaval 2020

Bairro: Manguinhos





Pega no Badalo

Bairro: Feu Rosa





Jegue Folia e Galo da Praia

Bairro: Bicanga





Ratazanas

Bairro: Jacaraípe





Carretinha

Bairro: Balneário de Carapebus





Bairro: Balneário de Carapebus Carapiranha

Bairro: Carapebus





As Moças de Serra Dourada

Bairro: Serra Dourada III





Carnaval 2020

Bairro: Nova Almeida

29 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)