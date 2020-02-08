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Festa clandestina

Praia do Canto fica deserta após polêmica de bloco clandestino

Ruas interditadas e com policiamento ostensivo nas proximidades do Triângulo das Bermudas impedem a movimentação de bloco marcado pela internet

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 20:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 20:02
Policiais militares na região do Triângulo das Bermudas, em Vitória, na tarde deste sábado (08) Crédito: Vitor Jubini
Com a interdição das ruas da região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto,  em Vitória, no fim da tarde deste sábado (08), não havia movimentações de blocos no local, com o impedimento do acesso de carros de som. O objetivo do policiamento reforçado é evitar nova confusão  durante a realização de um evento clandestino, marcado para começar a partir das 14 horas. Os bares da região mais uma vez se protegeram com grades e tiveram menos frequentadores do que o normal para um sábado.
Quatro ruas próximas ao Triângulo ainda estão interditadas. São elas:
  • Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva)
  • Rua Manoel Gonçalves Carneiro
  • Rua Selimo Vieira Gomes
  • Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito)
Policiamento na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para evitar bloco clandestino Crédito: Vitor Jubini
Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou durante a semana Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.
Os comerciantes do Triângulo das Bermudas elogiaram o policiamento, mas afirmam que mesmo sem ter havido a realização do bloco clandestino, o movimento caiu. "O nosso movimento hoje não foi legal, caiu muito, cerca de 70%", afirmou Dênis Oliveira, que é gerente de um dos estabelecimentos locais.
Na última semana, Silvana Pinheiro, que é proprietária de um bar, conta que precisou fechar as portas em razão do intenso movimento e da falta de segurança. "Abrimos até 14 horas e aí fechamos porque não tinha como transitar ninguém. Não entrava e nem saía", lembra.

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CONFUSÃO

No último sábado (01), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para a região do Triângulo. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.

POLICIAMENTO REFORÇADO

Em decorrência disto, o policiamento na Praia do Canto, em Vitória, foi reforçado neste sábado (08). Oficialmente, foram anunciados mais de 100 policiais militares. Na última quinta-feira (06) o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, afirmou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que a Tropa de Choque da PM estará presente na região do Triângulo das Bermudas. Sartório fez um alerta para as pessoas que pensam em participar do bloco. "O que falo para a comunidade capixaba é, não vá àquele local, não é autorizado, aquele ambiente é perigoso, não vá lá".

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