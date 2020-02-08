Praia do Canto fica deserta após polêmica de bloco clandestino

Policiais militares na região do Triângulo das Bermudas, em Vitória, na tarde deste sábado (08) Crédito: Vitor Jubini

Quatro ruas próximas ao Triângulo ainda estão interditadas. São elas:

Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva)

Rua Manoel Gonçalves Carneiro

Rua Selimo Vieira Gomes

Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito)

Policiamento na região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, para evitar bloco clandestino Crédito: Vitor Jubini

Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou durante a semana Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.

Os comerciantes do Triângulo das Bermudas elogiaram o policiamento, mas afirmam que mesmo sem ter havido a realização do bloco clandestino, o movimento caiu. "O nosso movimento hoje não foi legal, caiu muito, cerca de 70%", afirmou Dênis Oliveira, que é gerente de um dos estabelecimentos locais.

Na última semana, Silvana Pinheiro, que é proprietária de um bar, conta que precisou fechar as portas em razão do intenso movimento e da falta de segurança. "Abrimos até 14 horas e aí fechamos porque não tinha como transitar ninguém. Não entrava e nem saía", lembra.

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CONFUSÃO

No último sábado (01), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para a região do Triângulo. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.

POLICIAMENTO REFORÇADO