Praia do Canto fica deserta após polêmica de bloco clandestino

Com a interdição das ruas da região do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, no fim da tarde deste sábado (08), não havia movimentações de blocos no local, com o impedimento do acesso de carros de som. O objetivo do policiamento reforçado é evitar nova confusão durante a realização de um evento clandestino, marcado para começar a partir das 14 horas. Os bares da região mais uma vez se protegeram com grades e tiveram menos frequentadores do que o normal para um sábado.
Quatro ruas próximas ao Triângulo ainda estão interditadas. São elas:
- Rua Joaquim Lírio (no trecho da Rua Viva)
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro
- Rua Selimo Vieira Gomes
- Rua João da Cruz (no trecho entre a Rua Viva e a Avenida Saturnino de Brito)
Vamos interditar para ter um controle maior sobre a região e impedir crimes como porte de arma, tráfico de drogas e venda de bebidas alcoólicas para menores. Vamos focar no que é irregular, e que torna o ambiente hospitaleiro para os grupos que organizam esse tipo de evento clandestino, afirmou durante a semana Fronzio Calheira, secretário de segurança municipal.
Os comerciantes do Triângulo das Bermudas elogiaram o policiamento, mas afirmam que mesmo sem ter havido a realização do bloco clandestino, o movimento caiu. "O nosso movimento hoje não foi legal, caiu muito, cerca de 70%", afirmou Dênis Oliveira, que é gerente de um dos estabelecimentos locais.
Na última semana, Silvana Pinheiro, que é proprietária de um bar, conta que precisou fechar as portas em razão do intenso movimento e da falta de segurança. "Abrimos até 14 horas e aí fechamos porque não tinha como transitar ninguém. Não entrava e nem saía", lembra.
CONFUSÃO
No último sábado (01), um evento combinado pela internet atraiu cerca de 10 mil pessoas para a região do Triângulo. A aglomeração gerou tumulto, pancadaria, cenas de sexo explícito, consumo de drogas e de álcool. Na ocasião, duas pessoas foram detidas por envolvimento com drogas, onze notificações foram expedidas contra carros de som e produtos comercializados por ambulantes informais foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Vitória.
POLICIAMENTO REFORÇADO
Em decorrência disto, o policiamento na Praia do Canto, em Vitória, foi reforçado neste sábado (08). Oficialmente, foram anunciados mais de 100 policiais militares. Na última quinta-feira (06) o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Márcio Eugênio Sartório, afirmou, em entrevista ao ES1, da TV Gazeta, que a Tropa de Choque da PM estará presente na região do Triângulo das Bermudas. Sartório fez um alerta para as pessoas que pensam em participar do bloco. "O que falo para a comunidade capixaba é, não vá àquele local, não é autorizado, aquele ambiente é perigoso, não vá lá".