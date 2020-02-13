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Saúde

Castelo confirma primeiro caso de leptospirose após enchente

No município, há 35 casos suspeitos de leptospirose  doença transmitida pela urina de ratos e que pode até matar

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 18:34
Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Saúde de Castelo, no Sul do Estado, confirmou o primeiro caso de leptospirose na cidade desde a enchente de janeiro. O município tem 35 casos suspeitos de leptospirose  doença transmitida pela urina de ratos e que pode até matar.  A cidade foi castigada pelas fortes chuvas e alagamentos  no dia 25 de janeiro.
Segundo a enfermeira do Programa Saúde da Família de Castelo, Maria Luíza Calegário, o caso foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e passa por um novo teste, na Fiocruz. Foi confirmado e estamos aguardamos o resultado da Fiocruz. Temos um caso de um paciente internado em estado grave em Cachoeiro de Itapemirim e há alguns internados na Santa Casa de Castelo que estamos acompanhando. Mesmo sem confirmação, começamos o tratamento, disse a enfermeira.

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Os casos colocaram a cidade de Castelo em alerta. A doença é provocada pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados - como ratos -, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados.
A empregada doméstica Maísa Aparecida teve sintomas suspeitos da doença e procurou uma unidade de saúde. Senti febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. O corpo 'tá' ruim e ainda estou com alguns sintomas. Fiquei com medo, pois tive contato com água na chuva e lama, revelou a moradora.
Em caso de mal-estar, a orientação da secretaria de saúde é buscar o  posto de atendimento mais próximo de casa.

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