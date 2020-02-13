Castelo confirma primeiro caso de leptospirose após enchente

Estragos causados pela chuva que atingiu o município de Castelo no último sábado (25) Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Saúde de Castelo , no Sul do Estado, confirmou o primeiro caso de leptospirose na cidade desde a enchente de janeiro. O município tem 35 casos suspeitos de leptospirose  doença transmitida pela urina de ratos e que pode até matar. A cidade foi castigada pelas fortes chuvas e alagamentos no dia 25 de janeiro.

Segundo a enfermeira do Programa Saúde da Família de Castelo, Maria Luíza Calegário, o caso foi confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e passa por um novo teste, na Fiocruz. Foi confirmado e estamos aguardamos o resultado da Fiocruz. Temos um caso de um paciente internado em estado grave em Cachoeiro de Itapemirim e há alguns internados na Santa Casa de Castelo que estamos acompanhando. Mesmo sem confirmação, começamos o tratamento, disse a enfermeira.

Os casos colocaram a cidade de Castelo em alerta. A doença é provocada pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados - como ratos -, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados.

A empregada doméstica Maísa Aparecida teve sintomas suspeitos da doença e procurou uma unidade de saúde. Senti febre, dor de cabeça, vômito, diarreia. O corpo 'tá' ruim e ainda estou com alguns sintomas. Fiquei com medo, pois tive contato com água na chuva e lama, revelou a moradora.