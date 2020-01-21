Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Chuva no ES: enchentes aumentam o risco de contaminação por leptospirose
Risco de contaminação

Chuva no ES: enchentes aumentam o risco de contaminação por leptospirose

A bactéria, presente na urina de ratos, pode ser encontrada na água da enchente, poças ou lagos contaminados.  Segundo a Secretaria de Saúde, no Espírito Santo, foram registrados 70 casos da doença de janeiro a novembro de 2019

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 20:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 20:30
Chuvas deixam rastro de destruição em Iconha, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Ainda em reconstrução após as chuvas da última sexta-feira (17), que geraram sete mortes e prejuízos incalculáveis, os moradores das cidades do Sul do Espírito Santo ainda devem se preocupar com a saúde. Um dos riscos que eles enfrentam nesse momento de limpeza das cidades é o contato com a bactéria Leptospira, presente na urina do rato e causadora da Leptospirose. Segundo a Secretaria de Saúde, no Espírito Santo, foram registrados 70 casos da doença de janeiro a novembro de 2019.
Com o aumento substancial da quantidade de chuvas, é preciso redobrar a atenção quando houver o contato com a água. Segundo a médica infectologista do Hospital das Clínicas, Dra. Rúbia Miossi, as chances de águas de enchente estarem contaminadas são altas.
"Sempre que existe alguma inundação, há o risco. Basta ter a urina de rato que o perigo existe. A população do animal é maior que a de humanos", acrescentou a infectologista.
Responsável pela doença, a bactéria Leptospira também pode estar presente na urina de outros animais além do rato, como a capivara. Animais infectados podem transmitir a doença.  Os sintomas podem surgir até 20 dias após o contato com a água contaminada.

Veja Também

ES libera cartão com até R$ 3 mil, financiamento e FGTS para vítimas das chuvas

Veja quem são as vítimas das chuvas no Sul do ES até o momento

A médica infectologista ainda alerta para o contato direto com a água. Segundo ela, durante as campanhas de arrecadação de donativos, galochas, luvas e água sanitária deveriam ser itens obrigatórios, já que podem evitar contaminações. Ela faz um alerta para as pessoas que estão trabalhando na limpeza das casas e da cidade.
"Usando o chinelo de dedo há a possibilidade de se machucar e ter contato com doenças. É necessário usar um calçado fechado e impermeável, para evitar o contato direto. Deve-se também usar luvas", respondeu Dra. Rúbia Miossi.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DOENÇA?

Os sintomas podem aparecer entre 14 e 20 dias após o contato com a água contaminada. São eles: febre alta com calafrios, dores de cabeça e no corpo, com maior frequência nas pernas. Com o tempo, os olhos ainda podem ficar alaranjados.

A MESMA PESSOA PODE SE CONTAMINAR MAIS DE UMA VEZ?

Devido à existência dos vários tipos de "sorovar", as variáveis da bactéria, a leptospirose pode atingir a mesma pessoa mais de uma vez. É uma doença que pode levar a morte.

COMO ACONTECE A CONTAMINAÇÃO?

É preciso duas horas na água para haver contaminação. A bactéria tem a capacidade de "dissolver" a pele, que vai ficando mais frágil. A Leptospira funciona como um saca-rolhas, faz o mesmo movimento.

COMO É O TRATAMENTO?

O tratamento deve ser realizado por meio de antibióticos, que devem ser prescritos por um médico. É preciso procurar o pronto atendimento o mais rápido possível, assim que o paciente apresentar os sintomas.  Segundo a Dra. Rúbia Miossi, o tempo de recuperação da doença é de no máximo sete dias.

Veja Também

Chuva no ES: o drama de quem perdeu tudo em Iconha

Hospital de Iconha deve ficar fechado por tempo indeterminado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados