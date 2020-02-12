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Após a chuva

Vargem Alta: exame descarta leptospirose em uma das mortes investigadas

Ao todo, 25 casos foram notificados em Vargem Alta. O município foi castigado pelas chuvas no mês de janeiro

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 21:53
Fotos de drone de Vargem Alta Crédito: FoqueMe vídeos
Uma das duas mortes investigadas por suspeita de leptospirose em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, deu negativo para a doença. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. Ao todo, 25 casos foram notificados em Vargem Alta. O município foi castigado pelas chuvas do mês de janeiro.
A doença é provocada pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados - como ratos -, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados.
Duas pessoas, um homem e uma mulher, que faleceram na semana passada eram moradores da comunidade de Vargem Grande e não constavam na lista de casos suspeitos da doença. O exame deu negativo para a leptospirose em um deles, mas a prefeitura não informou se o descarte é sobre a vítima do sexo masculino ou feminino. O outro caso aguarda análise. 
Dos 25 casos notificados, oito deram negativo para leptospirose; dois positivos; um indeterminado e 14 aguardam resultado laboratorial. Em caso de algum mau estar, a orientação do município é procurar a unidade de saúde mais perto.

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