Vargem Alta: exame descarta leptospirose em uma das mortes investigadas

A doença é provocada pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados - como ratos -, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados.

Duas pessoas, um homem e uma mulher, que faleceram na semana passada eram moradores da comunidade de Vargem Grande e não constavam na lista de casos suspeitos da doença. O exame deu negativo para a leptospirose em um deles, mas a prefeitura não informou se o descarte é sobre a vítima do sexo masculino ou feminino. O outro caso aguarda análise.