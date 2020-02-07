Após chuvas, Vargem Alta investiga mortes por suspeita de leptospirose

Cidade de Vargem Alta foi destruída após inundações em janeiro de 2020 Crédito: FoqueMe vídeos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as mortes ocorreram nesta semana, no Pronto Atendimento do município. O laudo deve esclarecer se foram vítimas de leptospirose, que é uma doença infecciosa que está diretamente vinculada ao contato direto ou indireto com urina de ratos, normalmente presente nas águas e lamas de enchentes. Os resultados dos exames levam, em média, 15 dias.

Esclarecemos que estão sendo investigados 14 casos notificados suspeitos da doença desde o início deste mês, e destes, nove já foram descartados após o resultado negativo nos exames. Cinco ainda aguardam os exames e seguem sob investigação, disse o município por meio de nota.

As duas pessoas que morreram não constavam na lista de casos suspeitos da doença, que são investigados pela Secretaria de Saúde. Os dois corpos foram encaminhados para o Sistema de Vigilância de Óbito (SVO), que vai confirmar a causa da morte.

O município disse ainda que a recomendação é que quem teve contato com a água e a lama da enchente, e apresente sintomas, como febre, mialgia (dor no corpo, em especial panturrilhas) e dor de cabeça, procure imediatamente atendimento médico.