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Investigação

Após chuvas, Vargem Alta investiga mortes por suspeita de leptospirose

As duas pessoas que morreram não constavam na lista de casos suspeitos da doença, que são investigados pela Secretaria de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 17:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 17:13

Cidade de Vargem Alta foi destruída após inundações em janeiro de 2020 Crédito: FoqueMe vídeos
Duas mortes, de um homem e de uma mulher, estão sob investigação em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, por suspeita de leptospirose. Em nota, emitida pela prefeitura nesta sexta-feira (07), o município afirma que aguarda laudo para confirmar ou descartar a suspeita da doença infecciosa.  Pelo menos 14  suspeitas de leptospirose já foram notificadas pelo município que foi castigado pelas chuvas em janeiro.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as mortes ocorreram nesta semana, no Pronto Atendimento do município. O laudo deve esclarecer se foram vítimas de leptospirose, que é uma doença infecciosa que está diretamente vinculada ao contato direto ou indireto com urina de ratos, normalmente presente nas águas e lamas de enchentes. Os resultados dos exames levam, em média, 15 dias.
Esclarecemos que estão sendo investigados 14 casos notificados suspeitos da doença desde o início deste mês, e destes, nove já foram descartados após o resultado negativo nos exames. Cinco ainda aguardam os exames e seguem sob investigação, disse o município por meio de nota.

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As duas pessoas que morreram não constavam na lista de casos suspeitos da doença, que são investigados pela Secretaria de Saúde. Os dois corpos foram encaminhados para o Sistema de Vigilância de Óbito (SVO), que vai confirmar a causa da morte.
O município disse ainda que a recomendação é que quem teve contato com a água e a lama da enchente, e apresente sintomas, como febre, mialgia (dor no corpo, em especial panturrilhas) e dor de cabeça, procure imediatamente atendimento médico.
Após chuvas, Vargem Alta investiga mortes por suspeita de leptospirose

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