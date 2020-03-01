Chuvas matam dois, destroem casas e colocam Rio em alerta

Duas pessoas morreram na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (1º) durante as fortes chuvas que atingiram a capital desde sábado (29) à noite. O município está em estágio de alerta e a previsão é de mais chuva ao longo do dia.

Um homem ainda não identificado foi retirado morto dos escombros de um imóvel que desabou no bairro do Tanque em razão de um deslizamento de terra.

Por volta das 6h, uma mulher foi encontrada morta numa rua na Taquara. A informação inicial é de que ele foi eletrocutada em razão das chuvas, mas o Corpo de Bombeiros não confirma que a morte foi em razão dos alagamentos.

A chuva também chegou a interromper a circulação de ônibus articulados no BRT Transcarioca, que liga a Barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. Os veículos já voltaram a trafegar na via, com intervalos irregulares.

O BRT Transoeste também teve estações interditadas em razão de alagamentos. A chuva foi mais forte na zona oeste, cujos bairros registraram o maior volume de água.

De acordo com o Centro de Operações, na estação de Bangu em apenas uma hora choveu o equivalente a 44% da média histórica do mês de março.

A Geo-Rio registrou deslizamentos de encostas em Jacarepaguá, Bangu e Realengo. A Defesa Civil municipal recebeu 104 chamados entre 20h30 de sábado e o início da tarde deste domingo, a maioria na zona oeste.

Quatro imóveis foram interditados. Foram identificados 93 bolsões d'água na cidade, dos quais 42 já haviam sido solucionados até as 12h deste domingo.

Nas redes sociais, moradores da zona oeste divulgaram os efeitos da chuva em suas ruas e casas.

ALERTA MÁXIMO

"Estamos em alerta máximo. Nossos órgãos estão preparados para resolver as situações e as nossas equipes estão nas ruas trabalhando. Vamos sair mais fortes de momentos como esses", disse o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

A chuva também causou transtornos em outros municípios do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve registro de transbordamento em rios de Niterói, São João de Meriti, Duque de Caxias, Macaé, Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Tanguá e Itaboraí.