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Sul do ES

Domingo de tempo fechado e chuva em Cachoeiro de Itapemirim

Defesa Civil está em alerta, mas nenhuma ocorrência foi registrada até as 15 horas deste domingo (1º)

Publicado em 01 de Março de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 15:34
Tempo fecha em Cachoeiro e previsão é de mais chuva Crédito: Rosana Garcia
O tempo fechou em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, e a formação de nuvens chamou a atenção de uma moradora que registrou o momento em que a chuva começava em uma região da cidade, na tarde deste domingo (1º).
Segundo Rosana Garcia, ela fez a foto no bairro Novo Parque em direção ao Morro das Andorinhas, no bairro Zumbi, local conhecido por ser uma parte da alta da cidade, onde ficam instaladas as antenas de transmissões de sinais de televisão, rádio, internet e telefone.
Segundo a Defesa Civil, nenhum chamado ou ocorrência foi registrado até as 15h, neste domingo, mas como a previsão é que a chuva permaneça na região Sul do Estado, a equipe está monitorando a situação em todo o município.  Cachoeiro enfrentou uma grande enchente em janeiro deste ano.
Na última sexta-feira (28), o nível do rio subiu na cidade, mas sem alerta para transbordamento. No sábado (29), uma árvore atingiu uma residência no bairro Zumbi, mas não houve registro de feridos. Um muro de uma garagem também caiu, no bairro Basiléia, atingindo dois veículos, por conta das fortes chuvas.

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