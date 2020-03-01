Queda de árvore e barreira interdita parcialmente a BR 101 em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite deste domingo (1º), a interdição parcial da BR 101, no quilômetro 435, devido a queda de árvore e barreira. O trânsito segue no sistema "Pare e Siga".
Publicado em 01 de Março de 2020 às 19:18
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