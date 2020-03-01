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Estradas

Queda de árvore e barreira interdita parcialmente a BR 101 em Mimoso do Sul

PRF emitiu alerta aos motoristas, na noite deste domingo (1º)

Publicado em 01 de Março de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 19:18
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, na noite deste domingo (1º), a interdição parcial da BR 101, no quilômetro 435, devido a queda de árvore e barreira. O trânsito segue no sistema "Pare e Siga". 
A chuva forte também atingiu os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. 
Institutos de meteorologia alertam para chuvas intensas em 15 cidades do Estado.

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