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Chuva no ES

Famílias são retiradas às pressas após rio subir 3 metros em Mimoso

Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, inundou casas em distritos do município do Espírito Santo

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:14
Distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, alagado devido às chuvas Crédito: Defesa Civil
As famílias do distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, tiveram que ser retiradas às pressas pela Defesa Civil do município depois que o Rio Itabapoana subiu três metros devido às chuvas deste domingo (1º). 
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Franciney Matias,  as chuvas começaram por volta das 14h e ao menos até as 20h continuavam. "O volume de chuvas levou ao aumento do nível do Rio Itabapoana, que faz divisa com o Rio de Janeiro, deixando a população ribeirinha à merce da água.  Uma equipe nossa foi para o local ajudar na retirada das famílias desalojadas e devemos continuar o acompanhamento", descreveu. 
A preocupação do coordenador é devido à previsão de chuvas ainda mais intensas na noite de domingo para segunda-feira (02).  "Estamos aguardando entre 50 e 110 milímetros de chuvas ainda", contou Matias. 

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Ainda não foram contabilizadas pela Defesa Civil quantas pessoas estão desalojadas no município.  As famílias estão sendo levadas para a quadra de esportes do distrito de Ponte de Itabapoana. Sobre o acesso a esse distrito e outras localidades, o coordenador da Defesa Civil disse que ainda não há registro de queda de barreiras, mas afirmou que já espera que isso aconteça devido à alta umidade das encostas.  
Distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, alagado devido às chuvas Crédito: Defesa Civil

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