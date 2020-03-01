Famílias são retiradas às pressas após rio subir 3 metros em Mimoso

Distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, alagado devido às chuvas Crédito: Defesa Civil

As famílias do distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul , no Espírito Santo, tiveram que ser retiradas às pressas pela Defesa Civil do município depois que o Rio Itabapoana subiu três metros devido às chuvas deste domingo (1º).

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Franciney Matias, as chuvas começaram por volta das 14h e ao menos até as 20h continuavam. "O volume de chuvas levou ao aumento do nível do Rio Itabapoana, que faz divisa com o Rio de Janeiro, deixando a população ribeirinha à merce da água. Uma equipe nossa foi para o local ajudar na retirada das famílias desalojadas e devemos continuar o acompanhamento", descreveu.

A preocupação do coordenador é devido à previsão de chuvas ainda mais intensas na noite de domingo para segunda-feira (02). "Estamos aguardando entre 50 e 110 milímetros de chuvas ainda", contou Matias.

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Ainda não foram contabilizadas pela Defesa Civil quantas pessoas estão desalojadas no município. As famílias estão sendo levadas para a quadra de esportes do distrito de Ponte de Itabapoana. Sobre o acesso a esse distrito e outras localidades, o coordenador da Defesa Civil disse que ainda não há registro de queda de barreiras, mas afirmou que já espera que isso aconteça devido à alta umidade das encostas.