Chuva deixa mais de 400 pessoas fora de casa em 10 cidades do ES

Mais de 400 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas registradas no Espírito Santo no último domingo (1º). De acordo com relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Estadual de Proteção e Defesa Civil, 322 estão desalojadas (na casa de parentes e amigos) e 145 desabrigados (em abrigos públicos).
No acumulado das últimas 24 horas, o município de Colatina, Região Noroeste do Estado, registrou 64.04 mm de chuva. Na Grande Vitória, Cariacica foi onde mais choveu, sendo 52.87 mm. Em Vila Velha foram 33.64 mm. De acordo com a Defesa Civil Estadual, há 26 pessoas desalojadas no município canela-verde.
Alagamentos em Cariacica
O município de Alfredo Chaves, na Região Serrana, contabiliza 250 desalojados. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade diminui um pouco no Estado nesta terça-feira (03). No entanto, são esperadas pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana. As demais regiões têm aberturas de sol e chuva passageira esparsa.