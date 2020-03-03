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Chuva no ES

Chuva causa estragos em 24 cidades de Norte a Sul do ES

Municípios registraram índices pluviométricos alarmantes e alerta de chuva segue em várias cidades do Estado

Publicado em 02 de Março de 2020 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 22:22
Consequências das fortes chuvas em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
As chuvas que atingiram o Espírito Santo neste final de semana causaram estragos em todo o Estado e o alerta continua para o resto da semana. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) informou que 24 cidades foram afetadas pelos temporais.
Ainda de acordo com o órgão, o município que teve maior acúmulo de água de chuva foi Fundão, registrando 272 mm. Vila Velha vem logo depois com aproximadamente 200 mm; seguido por Alfredo Chaves, com 199 mm.O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) manteve o alerta de risco de chuva em vários municípios
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

CONFIRA ABAIXO OS DANOS CAUSADOS EM CADA UMA DAS 24 CIDADES AFETADAS PELA CHUVA NO ES:

Alegre

  • Rodovia que liga o município ao distrito de Café segue parcialmente interditada por causa de um buraco que ainda precisa de reparo.

Anchieta

  • Queda de árvores nos bairros Praia do Coqueiro, Morro do Jabaquara, Jaqueira, Jacaré, Benevente, Praia de Guanabara, Inhaúma e Comunidade Itapeúna. Árvores também caíram na Rodovia do Sol, na Reta do Subaia e na BR 101 (próximo do trevo de Alfredo Chaves);
  • Rompimento do Dique de Limeira, no Rio Benevente, alagou diversas residências;
  • Deslizamento no bairro Jabaquara;
  • Risco de rolamento de bloco rochoso no distrito de Alto Joeba.

Apiacá

  • 4 desabrigados;
  • Deslizamento de terra próximo a uma casa no distrito de Bom Sucesso.

Alfredo Chaves

  • 250 desalojados;
  • Deslizamento de terra nos bairros Matilde, Rio Veado e Ibitirui. Além de um caso na estrada que liga a sede do município à Sagrada Família.

Cachoeiro de Itapemirim

  • Alagamento na Escola Municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo, por causa de uma galeria que passa por baixo da unidade;
  • Queda do muro de uma garagem sobre dois veículos no bairro Basiléia;
  • Queda de uma árvore sobre uma residência no bairro Zumbi.

Cariacica

  • Ruas, avenidas, casas e estabelecimentos comerciais ficaram alagados;
  • Árvore apresenta risco de queda no bairro Nova Basília;
  • Residência desabou no bairro Vila.

Fundão

  • 4 desalojados;
  • Os muros de algumas residências do bairro Ozéias caíram;
  • Pontos de alagamentos foram registrados no bairro São José;
  • Um deslizamento de terra e um rolamento de bloco rochoso foram registrados na ES 261, no sentido Santa Teresa.

Guarapari

  • 4 desalojados;
  • Pontos de alagamento em nove bairros: Jabaraí, Perocão, Santa Mônica, Concha Dostra, Iguape, São Miguel, Praia do Sol, Kubitschek e Setiba. Além do distrito de Cabeça Quebrada;
  • Deslizamentos de terra foram observados no distrito de Cabeça Quebrada e nos bairros Concha Dostra, Santa Mônica, São Miguel, São Felix, Bahia Nova, Todos os Santos, Santa Rita e Santa Luzia;
  • Três quedas de muro nos bairros Ipiranga, Santa Rosa e Santa Mônica.

Iconha

  • Queda de barreira nas localidades de Campinho, Pedra Lisa e Santo Antônio;
  • Ponte do Campinho cedeu parcialmente e está interditada;
  • Casas ficaram alagadas nas comunidades de Bom Destino e Ilha de Santo Inácio;
  • Nível do rio atingiu 4,30 metros;
  • Pontos de alagamentos foram registrados no Centro e nos bairros Santo Antônio, Cruxibá, Palmital, Nova Esperança e Bom Destino;
  • A região de Ilha do Côco ficou sem acesso à BR 101;
  • O bairro de Duas Barras teve a ponte levada e também está isolado;
  • Um bloco rochoso rolou no bairro Palmital, obstruindo o acesso a ele;
  • Deslizamento de terra impediu o trânsito e o acesso aos bairros Santo Antônio, Nova Esperança e Cirrego Cecília.

Itarana

  • Deslizamento de terra na Rua Dom Luiz Scortegagna na última quinta-feira (28);
  • Outro deslizamento aconteceu no residencial Itaraninha, no domingo (1), e um terceiro na Rua Pascoal Martins Marques, já nesta segunda-feira (2).

Laranja da Terra

  • Queda de bairreira em áreas isoladas do município;
  • Estradas de Alto Alemanha, Alto Laranja da Terra e do município estão interditadas. Somente motocicletas conseguem passar pelo local.

Marechal Floriano

  • 20 desabrigados;
  • Córregos Batatal e Rancho Alegre provocaram inundações;
  • Pontos de alagamento foram registrados no Centro e em áreas rurais, por causa da elevação do Rio Jucu (braço sul) e Rio Fundo.

Mimoso do Sul

  • Diversos pontos de alagamento;
  • Água invadiu casas e estabelecimentos comerciais;
  • Deslizamento atingiu uma residência.

Muniz Freire

  • ES 379 permanece interditada desde a última sexta-feira (28) na serra para Iúna, por causa de um deslizamento de terra.

Nova Venécia

  • Cerca de 60 casas da comunidade de Água Limpa foram inundadas;
  • Outras quatro casas foram alagadas nas proximidades da fazenda Santa Ria, por causa do transbordamento do Córrego Muniz.

Pancas

  • 24 desalojados e 48 desabrigados;
  • Pontos de alagamento no Centro e nos bairros Operário, Vila Nova e Oscar Loureço da Silva;
  • Uma pequena represa rompeu no Córrego Zé Chico, no distrito de Vila Verde.

Piúma

  • Uma árvore caiu no bairro Aparecidinha;
  • Um cabo de aço se rompeu por causa dos fortes ventos.

Rio Novo do Sul

  • Ponte na comunidade de Virginia Nova ameaça desabar.

Vargem Alta

  • Rio Fruteiras atingiu um nível acima da média;
  • Algumas comunidades ficaram isoladas pelas inundações. A mais afetada foi a de Pedra Branca.

Venda Nova do Imigrante

  • Deslizamento de terra em um trecho na BR 262, na altura do km 102 (dia 27 de fevereiro);
  • Queda de barreira na Rodovia Pedro Cola (dia 1) já resolvido.

Viana

  • 77 desabrigados;
  • Queda de árvore e barreira na altura do km 22 da BR 262;
  • Pontos de alagamento na BR 101, na altura do km 302;
  • Pontos de inundações nos bairros Tanque, Coqueiral de Viana, Baia Nova, Vila Betânia, Santo Agostinho, Morada de Betânia, Canaã, Bom Pastor e Nova Betânia;
  • Deslizamento de terra nas estradas de Baia Nova, Ladeira Grande, Marcilio de Noronha, Primavera, Industrial e Ipanema.

Vila Velha

  • 26 desalojados;
  • Diversos pontos de alagamento e inundação;
  • A laje de uma residência do bairro Vila Garrido cedeu.

Vitória

  • Pontos de alagamentos nas avenidas César Hilal, Norte Sul, Paulino Muller e Bento Ferreira;
  • Diversos pontos alagados no Centro;
  • Residência desabou no último domingo (1);
  • Queda de árvore no bairro Jesus de Nazareth.

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