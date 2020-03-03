Chuva causa estragos em 24 cidades de Norte a Sul do ES

As chuvas que atingiram o Espírito Santo neste final de semana causaram estragos em todo o Estado e o alerta continua para o resto da semana. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) informou que 24 cidades foram afetadas pelos temporais.
Ainda de acordo com o órgão, o município que teve maior acúmulo de água de chuva foi Fundão, registrando 272 mm. Vila Velha vem logo depois com aproximadamente 200 mm; seguido por Alfredo Chaves, com 199 mm.O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) manteve o alerta de risco de chuva em vários municípios
CONFIRA ABAIXO OS DANOS CAUSADOS EM CADA UMA DAS 24 CIDADES AFETADAS PELA CHUVA NO ES:
Alegre
- Rodovia que liga o município ao distrito de Café segue parcialmente interditada por causa de um buraco que ainda precisa de reparo.
Anchieta
- Queda de árvores nos bairros Praia do Coqueiro, Morro do Jabaquara, Jaqueira, Jacaré, Benevente, Praia de Guanabara, Inhaúma e Comunidade Itapeúna. Árvores também caíram na Rodovia do Sol, na Reta do Subaia e na BR 101 (próximo do trevo de Alfredo Chaves);
- Rompimento do Dique de Limeira, no Rio Benevente, alagou diversas residências;
- Deslizamento no bairro Jabaquara;
- Risco de rolamento de bloco rochoso no distrito de Alto Joeba.
Apiacá
- 4 desabrigados;
- Deslizamento de terra próximo a uma casa no distrito de Bom Sucesso.
Alfredo Chaves
- 250 desalojados;
- Deslizamento de terra nos bairros Matilde, Rio Veado e Ibitirui. Além de um caso na estrada que liga a sede do município à Sagrada Família.
Cachoeiro de Itapemirim
- Alagamento na Escola Municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo, por causa de uma galeria que passa por baixo da unidade;
- Queda do muro de uma garagem sobre dois veículos no bairro Basiléia;
- Queda de uma árvore sobre uma residência no bairro Zumbi.
Cariacica
- Ruas, avenidas, casas e estabelecimentos comerciais ficaram alagados;
- Árvore apresenta risco de queda no bairro Nova Basília;
- Residência desabou no bairro Vila.
Fundão
- 4 desalojados;
- Os muros de algumas residências do bairro Ozéias caíram;
- Pontos de alagamentos foram registrados no bairro São José;
- Um deslizamento de terra e um rolamento de bloco rochoso foram registrados na ES 261, no sentido Santa Teresa.
Guarapari
- 4 desalojados;
- Pontos de alagamento em nove bairros: Jabaraí, Perocão, Santa Mônica, Concha Dostra, Iguape, São Miguel, Praia do Sol, Kubitschek e Setiba. Além do distrito de Cabeça Quebrada;
- Deslizamentos de terra foram observados no distrito de Cabeça Quebrada e nos bairros Concha Dostra, Santa Mônica, São Miguel, São Felix, Bahia Nova, Todos os Santos, Santa Rita e Santa Luzia;
- Três quedas de muro nos bairros Ipiranga, Santa Rosa e Santa Mônica.
Iconha
- Queda de barreira nas localidades de Campinho, Pedra Lisa e Santo Antônio;
- Ponte do Campinho cedeu parcialmente e está interditada;
- Casas ficaram alagadas nas comunidades de Bom Destino e Ilha de Santo Inácio;
- Nível do rio atingiu 4,30 metros;
- Pontos de alagamentos foram registrados no Centro e nos bairros Santo Antônio, Cruxibá, Palmital, Nova Esperança e Bom Destino;
- A região de Ilha do Côco ficou sem acesso à BR 101;
- O bairro de Duas Barras teve a ponte levada e também está isolado;
- Um bloco rochoso rolou no bairro Palmital, obstruindo o acesso a ele;
- Deslizamento de terra impediu o trânsito e o acesso aos bairros Santo Antônio, Nova Esperança e Cirrego Cecília.
Itarana
- Deslizamento de terra na Rua Dom Luiz Scortegagna na última quinta-feira (28);
- Outro deslizamento aconteceu no residencial Itaraninha, no domingo (1), e um terceiro na Rua Pascoal Martins Marques, já nesta segunda-feira (2).
Laranja da Terra
- Queda de bairreira em áreas isoladas do município;
- Estradas de Alto Alemanha, Alto Laranja da Terra e do município estão interditadas. Somente motocicletas conseguem passar pelo local.
Marechal Floriano
- 20 desabrigados;
- Córregos Batatal e Rancho Alegre provocaram inundações;
- Pontos de alagamento foram registrados no Centro e em áreas rurais, por causa da elevação do Rio Jucu (braço sul) e Rio Fundo.
Mimoso do Sul
- Diversos pontos de alagamento;
- Água invadiu casas e estabelecimentos comerciais;
- Deslizamento atingiu uma residência.
Muniz Freire
- ES 379 permanece interditada desde a última sexta-feira (28) na serra para Iúna, por causa de um deslizamento de terra.
Nova Venécia
- Cerca de 60 casas da comunidade de Água Limpa foram inundadas;
- Outras quatro casas foram alagadas nas proximidades da fazenda Santa Ria, por causa do transbordamento do Córrego Muniz.
Pancas
- 24 desalojados e 48 desabrigados;
- Pontos de alagamento no Centro e nos bairros Operário, Vila Nova e Oscar Loureço da Silva;
- Uma pequena represa rompeu no Córrego Zé Chico, no distrito de Vila Verde.
Piúma
- Uma árvore caiu no bairro Aparecidinha;
- Um cabo de aço se rompeu por causa dos fortes ventos.
Rio Novo do Sul
- Ponte na comunidade de Virginia Nova ameaça desabar.
Vargem Alta
- Rio Fruteiras atingiu um nível acima da média;
- Algumas comunidades ficaram isoladas pelas inundações. A mais afetada foi a de Pedra Branca.
Venda Nova do Imigrante
- Deslizamento de terra em um trecho na BR 262, na altura do km 102 (dia 27 de fevereiro);
- Queda de barreira na Rodovia Pedro Cola (dia 1) já resolvido.
Viana
- 77 desabrigados;
- Queda de árvore e barreira na altura do km 22 da BR 262;
- Pontos de alagamento na BR 101, na altura do km 302;
- Pontos de inundações nos bairros Tanque, Coqueiral de Viana, Baia Nova, Vila Betânia, Santo Agostinho, Morada de Betânia, Canaã, Bom Pastor e Nova Betânia;
- Deslizamento de terra nas estradas de Baia Nova, Ladeira Grande, Marcilio de Noronha, Primavera, Industrial e Ipanema.
Vila Velha
- 26 desalojados;
- Diversos pontos de alagamento e inundação;
- A laje de uma residência do bairro Vila Garrido cedeu.
Vitória
- Pontos de alagamentos nas avenidas César Hilal, Norte Sul, Paulino Muller e Bento Ferreira;
- Diversos pontos alagados no Centro;
- Residência desabou no último domingo (1);
- Queda de árvore no bairro Jesus de Nazareth.