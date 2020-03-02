Moradores protestam contra estragos causados pela chuva em Cariacica

Um protesto fechou os dois sentidos da Rodovia José Sette, na altura do bairro Itacibá, em Cariacica. A manifestação começou por volta do meio-dia desta segunda-feira (02) e teve cerca de três horas de duração. De acordo com informações da reportagem da TV Gazeta, os manifestantes bloquearam a via com móveis que foram perdidos com as chuvas, que atingem a região desde a noite de domingo (01).

Os manifestantes reclamaram das perdas materiais que tiveram durantes a chuva. Alguns moradores, em entrevista à reportagem, relataram que em todas as chuvas o valão principal do bairro transborda, o que afeta as moradias da região.

Com o bloqueio no local, complicações no trânsito foram registradas nas ruas laterais, principalmente para os motoristas que seguiam para os bairros de Santana e Nova Brasília. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e acompanhou toda a manifestação, que foi encerrada por volta das 15h30.

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Na tarde desta segunda-feira (02), também foi registrado um protesto na Avenida Girassol, em Porto de Cariacica. Durante a manifestação, os moradores queimam pneus por conta dos alagamentos na região.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cariacica informou que está fazendo o levantamento das informações. Assim que a demanda for respondida esta reportagem será atualizada.