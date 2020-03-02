Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Moradores protestam contra estragos causados pela chuva em Cariacica
Protesto

Moradores protestam contra estragos causados pela chuva em Cariacica

Os manifestantes reclamaram das perdas materiais que tiveram durantes a chuva deste domingo (01)

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:50
Um protesto fechou os dois sentidos da Rodovia José Sette, na altura do bairro Itacibá, em Cariacica. A manifestação começou  por volta do meio-dia desta segunda-feira (02) e teve cerca de três horas de duração. De acordo com informações da reportagem da TV Gazeta, os manifestantes bloquearam a via com móveis que foram perdidos com as chuvas, que atingem a região desde a noite de domingo (01).
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
Os manifestantes reclamaram das perdas materiais que tiveram durantes a chuva. Alguns moradores, em entrevista  à reportagem, relataram que em todas as chuvas o valão principal do bairro transborda, o que afeta as moradias da região. 
Com o bloqueio no local, complicações no trânsito foram registradas nas ruas laterais, principalmente para os motoristas que seguiam para os bairros de Santana e Nova Brasília. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e acompanhou toda a manifestação, que foi encerrada por volta das 15h30. 

OUTRAS MANIFESTAÇÕES 

Na tarde desta segunda-feira (02), também foi registrado um protesto na  Avenida Girassol, em Porto de Cariacica. Durante a manifestação,  os moradores queimam pneus por conta dos alagamentos na região. 
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cariacica informou que está fazendo o levantamento das informações. Assim que a demanda for respondida esta reportagem será atualizada. 
Na avenida Girassol, em Porto de Cariacica, moradores queimam pneus por conta dos alagamentos na região Crédito: Angelo Custódio

Veja Também

Até geladeira é retirada de canal em Vila Velha: a enchente agradece

ES recebe alerta vermelho de perigo para chuva forte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados