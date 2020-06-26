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Operação Visibilidade

Homem é preso com arma e drogas ao sair de táxi em Jardim da Penha

O homem que apresentava atitude suspeita foi detido quando passava pelo bairro de Vitória; Operação Visibilidade promove pontos de bloqueio na Grande Vitória

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 19:22
Material apreendido com homem de 33 anos
Material apreendido com homem de 33 anos Crédito: Polícia Militar
Um homem de 33 anos foi detido em posse de uma arma de fogo e drogas, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo apresentou atitude suspeita no momento que desembarcava de um táxi no bairro. A abordagem aconteceu por volta de 16h desta sexta-feira (26), durante a Operação Visibilidade, ação que reúne a PM, Polícia Civil, Força Nacional e guardas municipais da Grande vitória.
Durante a operação, uma guarnição recebeu informação sobre o indivíduo, que posteriormente foi abordado.

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Com o homem, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380, com numeração raspada, 18 munições calibre .380. Além da arma de fogo, o indivíduo ainda carregava 127 pinos de cocaína, 85 pedras de crack, 30 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e um papelote de cocaína, segundo a polícia.
A PM informou que a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

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