Homem é preso com arma e drogas ao sair de táxi em Jardim da Penha

Material apreendido com homem de 33 anos Crédito: Polícia Militar

Durante a operação, uma guarnição recebeu informação sobre o indivíduo, que posteriormente foi abordado.

Com o homem, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380, com numeração raspada, 18 munições calibre .380. Além da arma de fogo, o indivíduo ainda carregava 127 pinos de cocaína, 85 pedras de crack, 30 pinos de cocaína, 16 buchas de maconha e um papelote de cocaína, segundo a polícia.

A PM informou que a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória.