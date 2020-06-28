Jovem é executado a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha

O jovem Igor Santos Coelho, de 19 anos, foi executado a tiros na manhã deste domingo (28) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar o crime, no entanto, quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e com várias perfurações no corpo.
No boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) consta que, segundo populares, a motivação do crime pode ter sido por disputa de tráfico no local. Também foram encontradas, junto à cena do crime, 16 cápsulas de munição.
A Polícia Civil também foi acionada e informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para fazer o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.