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Vítima tinha 19 anos

Jovem é executado a tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha

A Polícia Civil também foi acionada e informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2020 às 13:02
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
O jovem Igor Santos Coelho, de 19 anos, foi executado a tiros na manhã deste domingo (28) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar o crime, no entanto, quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e com várias perfurações no corpo.
No boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) consta que, segundo populares, a motivação do crime pode ter sido por disputa de tráfico no local. Também foram encontradas, junto à cena do crime, 16 cápsulas de munição.
Polícia Civil também foi acionada e informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para fazer o exame cadavérico que irá apontar a causa da morte.

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