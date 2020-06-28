Mulher leva tiro na mão e na cabeça na Rodovia Leste-Oeste em Vila Velha

Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma mulher, ainda não identificada, foi baleada com um tiro na cabeça e outro na mão esquerda na Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha , na noite deste sábado (27). Nenhum suspeito da ação foi localizado e o caso será investigado pela Polícia Civil

De acordo com o relatório da Delegacia Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 20 horas de sábado próximo a uma escola do bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Rodovia Leste-Oeste. A vítima não possuía documentos e não foi identificada.

Ela foi socorrida para um hospital com ferimentos na cabeça e na mão, provocados pelos tiros. O autor dos disparos, segundo a Polícia Civil, ainda é "desconhecido" e não foi localizado.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para tentar mais detalhes sobre a dinâmica do crime, além de outras informações colhidas pelos PMs e investigadores da DHPP que estiveram no local.

Por nota, a Polícia Militar confirmou a tentativa de homicídio e informou que a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (angito São Lucas), em Vitória.

Já a Polícia Civil informou apenas que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Sem dar mais detalhes sobre a dinâmica da tentativa de homicídio, a PC informou, por nota, que até o momento a motivação do crime também é desconhecida.

"A Polícia Civil ressalta a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181. As informações são fundamentais para auxiliar a polícia e o anonimato é totalmente garantido. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas via redes sociais e pelo App 190 ES, gerando ainda mais discrição, visto que o cidadão não precisa telefonar para repassar as informações", afirmou.

CRIME EM CARIACICA

Outro município da Grande Vitória que também teve uma noite com violência foi Cariacica. Um homem de 35 anos levou um tiro na região do glúteo, no início da noite deste sábado (27).

De acordo com relatório da DHPP, o crime aconteceu por volta das 18 horas, no bairro São João Batista, em Cariacica, próximo ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) da região. Nenhum outro detalhe da dinâmica da ação foi divulgado.