Motoristas relatam caos diário em avenida movimentada de Linhares

Fluxo de veículos na Avenida Cecília Meireles, entre os bairros São José e Palmital, em Linhares Crédito: Alberto Costa



Motoristas que passam pela Avenida Cecília Meireles, entre os bairros São José e Palmital, em Linhares , enfrentam congestionamentos diários e longas filas. A via é considerada um gargalo para quem sai de pelo menos sete bairros com destino à BR 101.

Moradores e trabalhadores da região relatam que o problema é constante e afeta a rotina em diferentes horários do dia. “O trânsito aqui é caótico. Engarrafamento, buzinação 24h, acidente, no meu muro já bateram três vezes”, disse a recepcionista Tamires Batista, em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta.

Horário de pico

Berg Alves é empresário e convive com o caos no trânsito de Linhares Crédito: Alberto Costa

Segundo quem passa pela região, pequenos trajetos podem levar muito mais tempo do que o esperado. “Tem que ficar meia hora, quarenta minutos nesse trânsito aqui pra andar oitocentos metros, mil metros. Não tem condições de andar. Tem que buscar uma solução, porque não tem mais condições de passar aqui. Está muito complicado”, afirmou o empresário Berg Alves.

Ele conta que tenta sair mais cedo para evitar o fluxo intenso, mas não consegue fugir dos congestionamentos. “A gente tenta, mas não tem como”, relatou.

Semáforo com defeito agrava situação

Semáfaro na altura do bairro Palmital, em Linhares, não funciona Crédito: Alberto Costa

Na altura do bairro Palmital, moradores afirmam que um semáforo não funciona corretamente e permanece apenas piscando. “Está apenas gastando energia pública desde dezembro do ano passado”, disse a professora aposentada Ana Bitti.

Soluções

O problema não se limita a um único ponto. Em bairros como Três Barras, ruas e avenidas também ficam congestionadas nos horários de pico.

Para tentar amenizar o problema, a prefeitura informou que investe em obras e projetos de mobilidade, como a construção de uma ponte ligando os bairros Aviso e Interlagos e a criação de uma nova via para conectar regiões ao acesso da futura rodoviária, evitando o fluxo concentrado na BR 101.

"A outra obra já iniciada é a construção de uma rodovia que irá ligar os bairros Centro, Conceição, Juparanã e Três Barras ao acesso da nova rodoviária", disse o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Eduardo Costa Negro.

Além das intervenções já em andamento, o município estuda novas ligações viárias para distribuir melhor o fluxo de veículos entre os bairros e reduzir a dependência da BR 101. “O município já está promovendo projetos de mobilidade, estudos para ligar, por exemplo, a região do Lagoa Parque com a região do bairro Alphaville”, explicou o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Eduardo Costa Negro.

Aumento de veículos impacta segurança

De acordo com a Polícia Militar, o aumento da circulação de veículos também tem reflexo na segurança no trânsito, com crescimento no número de acidentes com vítimas. “Há um número elevado de condutores que não possuem habilitação. Compram os veículos, mas não estão devidamente habilitados para circular. Logo, são condutores que não possuem experiências, não possuem o conhecimento das legislações de trânsito. Logo, cometem infrações e se envolvem em acidentes”, afirmou o sargento Lozer, do serviço operacional de trânsito.