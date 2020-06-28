Wilson Roberto Barcelos é acusado de matar Thamires Lourençoni, em Vargem Alta, em novembro do ano passado Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Caso Thamires - assassino de agricultora é preso em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a PM, policiais abordaram um casal em uma motocicleta, na Avenida Bernardo Horta, no bairro Guandu. O motorista tentou dar um nome falso aos militares, o que acabou chamando atenção dos policiais. Após consulta, os militares descobriram o nome verdadeiro do homem, e viram que se tratava de um suspeito com mandado de prisão em aberto.

Em seguida, os militares também tiveram conhecimento de que o irmão do indivíduo também estaria com mandado de prisão em aberto, escondido na casa da mulher que estava na garupa da motocicleta, no bairro Alto Independência.

Mais tarde, os militares prosseguiram até o local e detiveram o homem que após consulta, viram que se tratava de Wilson Roberto Barcelos. De acordo com a Polícia Civil , mediantes dos fatos, os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A agricultora Thamires foi morta por encomenda de familiares do marido, em Vargem Alta. Segundo a polícia, Wilson, vulgo "Negão Chaquila", cometeu o crime a pedido de Sulamita e Flávia Almeida, que são mãe e filha.

Sulamita Almeida era madrasta do marido de Thamires. A filha dela, Flávia Almeida, também teve participação na encomenda do crime, segundo a polícia.

As duas permanecem presas desde o dia 5 de dezembro. Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), elas estão no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

O CRIME: MORTA POR ENCOMENDA

Imagens da câmera de videomonitoramento de uma empresa de mármore e granito ajudaram na investigação da policia. O vídeo mostra um carro branco, em que estavam os executores do crime, entrando na frente do caminhão do marido de Thamires.

Thamires foi atingida na cabeça e nas costas, foi levada para um hospital da região, mas não resistiu e morreu. A mulher era casada e tinha três filhos.

Durante as investigações, Sulamita, madrasta do marido de Thamires, falou em depoimento que contratou Wilson para "dar um susto" na mulher. Flávia, filha de Sulamita, confessou em seu depoimento que contratou Wilson para matar Thamires.

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Segundo nota da Polícia Civil na data de encerramento do caso, "a conclusão foi que o crime foi passional. Mãe, filha e o executor foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, fútil e por recurso que torne impossível a defesa da vítima, e também por roubo majorado".