Operação das polícias Civil e Militar cumpre mandados de prisão em São Mateus

Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) no município de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O objetivo é diminuir os homicídios, o tráfico de drogas e crimes patrimoniais.
De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), estão sendo cumpridos vários mandados de prisão e também de busca e apreensão em diversos pontos da cidade.
A operação conta com a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Alexandre Ramalho, além de policiais das duas corporações.
Ainda não há um balanço inicial sobre as prisões e apreensões, visto que a operação ainda está em andamento. O resultado da ação deve ser divulgado ainda nesta terça-feira (30).