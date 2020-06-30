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Operação das polícias Civil e Militar cumpre mandados de prisão em São Mateus

Além do cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a operação visa o combate a homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 07:44

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 07:44

Operação entre Polícia Civil e Militar cumpre mandados de prisão em São Mateus
A operação integrada conta com apoio da Polícia Civil e Polícia Militar e visa cumprir mandados de prisão em São Mateus Crédito: Sesp/Divulgação
Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta terça-feira (30) no município de São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. O objetivo é diminuir os homicídios, o tráfico de drogas e crimes patrimoniais.
De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), estão sendo cumpridos vários mandados de prisão e também de busca e apreensão em diversos pontos da cidade.
A operação conta com a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Alexandre Ramalho, além de policiais das duas corporações.

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Ainda não há um balanço inicial sobre as prisões e apreensões, visto que a operação ainda está em andamento. O resultado da ação deve ser divulgado ainda nesta terça-feira (30).

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