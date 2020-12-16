Barreira ideológica da origem da vacina foi superada, avalia Casagrande

Casagrande garante que o Espírito Santo está preparado para auxiliar na execução do plano de vacinação Crédito: Vitor Jubini

Foi importante porque isso mostrou uma quebra da barreira do impedimento ideológico da origem da vacina, aonde a vacina estava sendo desenvolvida e produzida. Vencida essa etapa da barreira ideológica, também o governo anunciou uma Medida Provisória abrindo crédito de 20 bilhões de reais, informa Casagrande, que participou do lançamento em Brasília.

Na última segunda (14), o governador se reuniu com o presidente no Palácio do Planalto. Na ocasião, Bolsonaro anunciou que abriria crédito de R$ 20 bilhões para a compra de vacinas. Neste encontro, em nome de todos os governadores, foi ainda proposta uma ampliação da capacidade de produção da Fiocruz, que trabalha com a vacina AstraZeneca.

Não há data definida para início da aplicação dos imunizantes, mas o governo, no entanto, prevê que a campanha será iniciada cinco dias após a Anvisa autorizar o uso emergencial do medicamento. O Ministério da Saúde afirma já negociar cerca de 350 milhões de doses de imunizantes para 2021. A imunização deve exigir duas aplicações por pessoa.

"O que cabe agora é definir um plano e um cronograma de aplicação dessa vacina para que a gente possa chegar o mais rapidamente possível a todos os brasileiros. O Estado do Espírito Santo está à disposição e preparado para auxiliar na aplicação desse plano para que a gente possa salvar vidas dos brasileiros e dos capixabas" Renato Casagrande - Governador do ES

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e presidente Jair Bolsonaro no lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 Crédito: Isac Nobrega/PR

MUDANÇAS

Eles destacaram, inclusive, que alguns pontos do planejamento para a imunização contra o coronavírus não refletiam o posicionamento do grupo. Ethel Maciel, que é pós-doutora em Epidemiologia e professora da U niversidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , integrou a equipe de trabalho do governo federal. Ela acompanhou o lançamento do plano nesta quarta-feira (16).

Eles tiraram os nossos nomes, fizeram agradecimentos genéricos às sociedades científicas que participaram, o que eu acho mais correto porque eu recebi isso (esse plano) da imprensa, não recebi deles", criticou, acrescentando que felizmente o plano atual incluiu as recomendações do grupo de pesquisadores para inclusão de outras populações vulneráveis, além dos indígenas na vacinação prioritária.

A especialista em saúde chama a atenção para a rede de frios que o governo brasileiro tem disponível. Com equipamentos capazes de conservar imunizantes que demandam temperatura até -35º C, os freezers não poderiam receber os compostos produzidos pela Pfizer, que exigem ambiente climatizado a -70º C.

"Eles mencionam um acordo novo com a Jansen, inclusive com número de doses, mas a da Coronavac é totalmente genérica. Possivelmente, a Coronavac vai ser a vacina que teremos disponível com maior possibilidade de capilaridade na nossa rede de frios. Falta ainda acordo explícito com o Butantan para sabermos dose e tempo, como está explícito com Astrazeneca" Ethel Maciel - Epidemiologista

Outro ponto comentado por Ethel está relacionado à farmacovigilância. O deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), relator da medida provisória que prevê a compra do imunizante pelo programa internacional Covax Facility, disse que antes de ser imunizado, o brasileiro teria de assinar um termo de responsabilidade . A mesma afirmação foi feita hoje pelo ministro Pazuello. Essa exigência, porém, não consta no plano nacional de imunização.