Cinco cidades do ES em risco alto de transmissão da Covid-19

Novo mapa de risco passa a valer a partir da próxima segunda-feira (21) Crédito: Governo do ES

Estamos em um período difícil de controlar a pandemia, e quando historicamente as pessoas sempre congregaram muito. Estamos chegando ao Natal, Ano-novo. Estamos chegando ao verão, época em que recebemos parentes, turistas. Se nós encararmos esse período e tivermos comportamento como sempre tivemos nos anos anteriores, vamos ter muita tristeza nesse período. Precisamos nos conscientizar de que o momento exige distanciamento e aplicação do protocolo de não-aglomeração, uso de máscaras, higienizar as mãos", ponderou Casagrande.

NOVO MAPA DE RISCO

Em relação à semana anterior, também aumentou o número de cidades em risco moderado, passando de 48 para 51, o que deixa, praticamente, quase todo o mapa do Espírito Santo em amarelo. Menos de um terço do Estado está no menor nível de ameça para a Covid-19.

AUMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI

O governador lembrou que estamos enfrentando a segunda fase da pandemia, com números crescentes da doença, tanto em casos confirmados quanto em óbitos. A média móvel de casos confirmados da doença já é superior a do mês de julho, que foi o auge da pandemia na primeira fase. Com relação aos óbitos, estamos vendo um crescimento semana a semana. O Estado chegou, em julho, a uma média móvel (14 dias) de 36 óbitos por dia, e agora chegamos a 23. Na semana passada, estávamos com 20. Infelizmente há um crescimento no interior e na Região Metropolitana, assinalou.

Outro ponto importante, segundo Casagrande, é a utilização de leitos de UTI. Ao todo, em decorrência dos casos mais graves da doença, já são 517 das vagas de terapia intensiva ocupadas. Considerando os 715 leitos potenciais - capacidade a que o Estado pode chegar a ofertar - a taxa atual é de 72%, o que mantém o Espírito Santo no nível de alerta. Se passar de 80% de ocupação, muda para situação crítica e mais municípios retornam para o risco alto.

Vou repetir o que falei na semana passada: chegamos na melhor fase dessa pandemia com menos de 300 leitos de UTI ocupados. Hoje, estamos com 517. Há uma tendência de pressão sobre o sistema de saúde, não só o público como os hospitais particulares. Estamos abrindo mais leitos, contratando mais profissionais, mas tudo isso tem um limite. O ponto que limita, muitas vezes o trabalho, é a ausência de um profissional de saúde", observou.

Reunião do governador Renato Casagrande com o presidente Jair Bolsonaro e equipe nesta semana Crédito: Palácio do Planalto

PLANO DE VACINAÇÃO

O governador sustentou que a vacinação vai ajudar a salvar vidas e ainda auxiliar na retomada da economia. "É importante dizer que, se o Brasil conseguir agilizar um trabalho de chegar as vacinas para todos os brasileiros, e termos as vacinas aqui para os capixabas, não perderemos muitas vidas mais - o que é fundamental para nós. E poderemos dar dinamismo à economia. Enquanto não tivermos trabalho efetivo, ainda ficaremos com dúvidas em relação à economia brasileira e capixaba."

Sobre a estratégia no Estado para vacinação, Casagrande reafirmou que o Espírito Santo já comprou o material indispensável para iniciar a imunização dos capixabas. É fundamental que tenhamos de fato as vacinas, interrompendo uma barreira ideológica sobre a origem da vacina. Agora é termos capacidade de aplicar. O Espírito Santo já se preparou; compramos seringas e insumos necessários para que o plano no Estado seja feito com rapidez e objetividade."