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Mapa de risco

Cinco cidades do ES em risco alto de transmissão da Covid-19

O Estado conta ainda com 51 municípios no nível moderado; governador Renato Casagrande apela à população para evitar aglomerações nas festas de fim de ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 20:24

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:24

Mapa de risco - 21/12 a 27/12
Novo mapa de risco passa a valer a partir da próxima segunda-feira (21) Crédito: Governo do ES
Cinco cidades foram classificadas no risco alto de contaminação da Covid-19 no Espírito Santo. São elas: Afonso CláudioAlfredo Chaves, Vargem AltaMantenópolis e EcoporangaO anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (18) pelo governador Renato Casagrande, ao divulgar o novo mapa de risco para transmissão do coronavírus. Ele ainda fez um apelo à população para evitar aglomerações nas festas de final de ano e, assim, preservar vidas. 
Estamos em um período difícil de controlar a pandemia, e quando historicamente as pessoas sempre congregaram muito. Estamos chegando ao Natal, Ano-novo. Estamos chegando ao verão, época em que recebemos parentes, turistas. Se nós encararmos esse período e tivermos comportamento como sempre tivemos nos anos anteriores, vamos ter muita tristeza nesse período. Precisamos nos conscientizar de que o momento exige distanciamento e aplicação do protocolo de não-aglomeração, uso de máscaras, higienizar as mãos", ponderou Casagrande.

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NOVO MAPA DE RISCO

No pronunciamento, o governador apresentou o mapa que começa a valer na semana do Natal, de segunda-feira (21) a domingo (27). Do mapa anterior, vigente até este domingo (20), apenas Mantenópolis e Ecoporanga permaneceram em risco alto, caracterizado pela cor vermelha.
Em relação à semana anterior, também aumentou o número de cidades em risco moderado, passando de 48 para 51, o que deixa, praticamente, quase todo o mapa do Espírito Santo em amarelo. Menos de um terço do Estado está no menor nível de ameça para a Covid-19.

AUMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI

O governador lembrou que estamos enfrentando a segunda fase da pandemia, com números crescentes da doença, tanto em casos confirmados quanto em óbitos. A média móvel de casos confirmados da doença já é superior a do mês de julho, que foi o auge da pandemia na primeira fase. Com relação aos óbitos, estamos vendo um crescimento semana a semana. O Estado chegou, em julho, a uma média móvel (14 dias) de  36 óbitos por dia, e agora chegamos a 23. Na semana passada, estávamos com  20. Infelizmente há um crescimento no interior e na Região Metropolitana, assinalou.
Outro ponto importante, segundo Casagrande, é a utilização de leitos de UTI. Ao todo, em decorrência dos casos mais graves da doença, já são 517 das vagas de terapia intensiva ocupadas. Considerando os 715 leitos potenciais - capacidade a que o Estado pode chegar a ofertar - a taxa atual é de 72%, o que mantém o Espírito Santo no nível de alerta. Se passar de 80% de ocupação, muda para situação crítica e mais municípios retornam para o risco alto. 
Vou repetir o que falei na semana passada: chegamos na melhor fase dessa pandemia com menos de 300 leitos de UTI ocupados. Hoje,  estamos com 517.  Há uma tendência de pressão sobre o sistema de saúde, não só o público como os hospitais particulares. Estamos abrindo mais leitos, contratando mais profissionais, mas tudo isso tem um limite. O ponto que limita, muitas vezes o trabalho, é a ausência de um profissional de saúde", observou. 
Reunião do governador Renato Casagrande com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (14)
Reunião do governador Renato Casagrande com o presidente Jair Bolsonaro e equipe nesta semana Crédito: Palácio do Planalto

PLANO DE VACINAÇÃO

Renato Casagrande relatou que esta semana esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro, momento que aproveitou para discutir a compra das vacinas contra a Covid-19. Tivemos oportunidade de falar e, na quarta-feira, o governo anunciou o plano. Mesmo que seja ainda genérico e sem cronograma, é objetivo enquanto as vacinas não estiverem aprovadas pela Anvisa. A expectativa é de que o Ministério da Saúde, no mês de fevereiro, tenha alguma quantidade de vacina para o plano."
O governador sustentou que a vacinação vai ajudar a salvar vidas e ainda auxiliar na retomada da economia. "É importante dizer que, se o Brasil conseguir agilizar um trabalho de chegar as vacinas para todos os brasileiros, e termos as vacinas aqui para os capixabas, não perderemos muitas vidas mais - o que é fundamental para nós. E poderemos dar dinamismo à economia. Enquanto não tivermos trabalho efetivo, ainda ficaremos com dúvidas em relação à economia brasileira e capixaba."
Sobre a estratégia no Estado para vacinação, Casagrande reafirmou que o Espírito Santo já comprou o material indispensável para iniciar a imunização dos capixabas. É fundamental que tenhamos de fato as vacinas, interrompendo uma barreira ideológica sobre a origem da vacina. Agora é termos capacidade de aplicar. O Espírito Santo já se preparou; compramos seringas e insumos necessários para que o plano no Estado seja feito com rapidez e objetividade."
Ao final do pronunciamento, o governador refez um apelo à população: O pedido que fazemos é que todos tenhamos clareza do momento em que vivemos com relação à pandemia. Voltarei a falar com vocês ainda antes do Natal, mas desejo, desde já, um bom Natal, bom ano-novo com muita empatia, muita responsabilidade. É isso que precisamos: além do amor, da fraternidade, da paz, do desejo de sucesso para 2021, queremos que o ano que vem seja de muita empatia e responsabilidade para todos nós."

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