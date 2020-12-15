Entenda o que caracteriza uma reinfecção por coronavírus

Brasil confirmou um caso de reinfecção por coronavírus e há outros episódios em investigação, inclusive no Espírito Santo Crédito: Pixabay

Os episódios de reinfecção no Brasil e no mundo ainda não representam um grande volume no conjunto de casos de pacientes contaminados pelo coronavírus (Sars-CoV-2), mas geram muitas dúvidas, especialmente diante de relatos de pessoas com mais de um diagnóstico positivo. No Espírito Santo , há mais de 50 investigações em curso para detectar a reincidência da doença, segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde

Mas o simples fato de ter dois testes positivos da doença em um intervalo de tempo não é suficiente para caracterizar a repetição da contaminação. Na nota técnica 52/2020, o ministério analisa que um ponto sensível na Covid-19 diz respeito à imunidade adquirida e sua persistência, pois recentes estudos publicados admitem a possibilidade de reinfecção pelo vírus Sars-CoV-2 em um curto período. A analogia com outros vírus semelhantes indica que a hipótese de reinfecção é plausível, mas algumas situações devem ser amplamente discutidas antes de ser considerada a suspeita de reinfecção.

Entre os cuidados que as equipes de saúde precisam ter antes de considerar a possibilidade de reinfecção, de acordo com a nota técnica, são eventuais erros na coleta do material para testagem diagnóstica, uso de testes com baixa sensibilidade e especificidade, diferenças na resposta imunológica dos indivíduos ao vírus e uso de medicamentos que podem debilitar o sistema imunológico dos pacientes, fazendo com que uma infecção que aparentemente estivesse curada corresponda à persistência de um mesmo episódio de infecção.

Diante das inúmeras possibilidades, o Ministério da Saúde definiu que os casos suspeitos de reinfecção por Sars-CoV-2 são:

aqueles em que a pessoa apresenta dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus;

e o diagnóstico positivo deve ter intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independentemente da condição clínica observada nos dois momentos.