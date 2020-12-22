Taxa de transmissão tende a cair na Grande Vitória na próxima semana

Taxa de transmissão do coronavírus na Grande Vitória caiu de 1,19 para 1 Crédito: IJSN/NIEE

Na última análise realizada, que corresponde à semana entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro, a taxa que mede essa variação, chamada de Taxa de Transmissão (RT), estava em 1, quando 10 pessoas infectam outras 10. O indicador apresenta queda na comparação com o período anterior, quando a RT da Grande Vitória estava em 1,19, ou seja, 10 pessoas contaminavam 11.

A dinâmica da doença no interior também caiu de 1,79 para 1,31, situação em que 10 contaminados transmitem o vírus para 13 pessoas. Já na média geral do Espírito Santo, a taxa atual é 1,2. Neste caso, 10 contaminados infectam 12 pessoas.

"A tendência é que a taxa de transmissão da Grande Vitória fique abaixo de 1, embora se mantenha perto de 1, pois o contágio na região vem passando por um momento de arrefecimento e deve cair. Já a taxa no interior vem diminuindo, mas continua acima de 1, e isso faz com que a taxa do Estado como um todo fique acima de 1" Etereldes Gonçalves - Matemático e membro do NIEE

MICRORREGIÕES

Mapa das microrregiões do ES Crédito: Divulgação/IJSN

Dentre as 10 microrregiões do Espírito Santo, apenas a Nordeste apresentou crescimento da taxa de transmissão do novo coronavírus na última semana epidemiológica avaliada. Essa região foi a que manteve o indicador no interior alto, e, por sua vez, impactou a média geral do Espírito Santo.

Os municípios que compõem essa microrregião são: Jaguaré, São Mateus, Boa Esperança, Conceição da Barra, Pinheiros, Pedro Canário, Montanha, Ponto Belo e Mucurici. Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), avalia que o comportamento da pandemia em Conceição da Barra e em São Mateus pode ter influenciado a alta na taxa de transmissão.

A possível explicação é o aumento de circulação e interação das pessoas nos municípios mais populosos dessa região, que São Mateus e Conceição da Barra. Ambos concentram áreas com grande circulação de pessoas, como Guriri e Itaúnas, além do fluxo constante de pessoas que passam por essas cidades, enfatiza Pablo.

Taxa de Transmissão do novo coronavírus na região Nordeste, que registrou alta na contaminação Crédito: IJSN/NIEE