ES registra o maior número de mortes por Covid-19 em 24h desde julho

Dezembro tem maior número de mortes por 24h desde julho Crédito: Carlos Alberto Silva

Com 43 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19 no Espírito Santo nas últimas 24h , o Estado atingiu um novo triste recorde em dezembro. Este é o maior total de mortes pela doença registrado desde 2 de julho. No dia anterior, 1 de julho, foram contabilizadas 45 mortes - momento do ápice da primeira expansão de casos da pandemia.

Em relação aos óbitos pela Covid-19 , estes acenderam um alerta neste mês: apenas em dezembro foram registradas 560 mortes, número superior ao total dos meses anteriores, sendo que em novembro houve 424 mortes de vítimas da doença, em outubro 310 e em setembro 387. Com os óbitos registrados em dezembro, já se alcançou mais da metade dos mortos do mês de julho, considerado até então como o "pico" da pandemia, quando 1.045 pessoas perderam a vida em virtude da doença.

Além dos óbitos, esta reta final do último mês do ano segue trazendo alertas para o avanço da doença também com relação ao número de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Estado, que chegou a 547 pessoas, o maior número registrado desde 17 de julho, momento do pico da pandemia . A título de comparação, no dia 16 de julho eram 551 pessoas em UTIs. No total, nesta terça-feira (22), contando também com leitos de enfermaria, há 1.028 pessoas internadas por complicações do novo coronavírus no Espírito Santo.

Do total de internações de hoje (22), 547 pessoas estão em UTIs e 481 em enfermarias. Em números percentuais estes números representam 84,94% e 74,69%, respectivamente, da ocupação de leitos disponíveis.

No ritmo de crescimento atual, o panorama estadual se aproxima do recorde de internações em UTI em toda a pandemia, ápice atingido em 5 de julho, quando havia 600 pessoas nesta situação.

A COVID-19 NO ESTADO

O município de Vila Velha, com 32.280 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (29.149 casos), Vitória (27.647) e Cariacica (19.962).