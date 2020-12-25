Exame de coronavírus Crédito: rawpixel.com/Freepik

Your browser does not support the audio element. ES registra 17 mortes e 740 novos casos de coronavírus em 24 horas

Entre quinta-feira (24) e sexta (25), datas da véspera e do dia Natal, o Espírito Santo registrou 17 óbitos e 740 novos casos de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus . Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta.

Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.915 mortes provocadas pela doença e soma 236.978 pessoas infectadas.

Vila Velha, com 32.716 casos, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.706), Vitória (27.948) e Cariacica (20.227).

Entre os bairros, Jardim Camburi , na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.123 pessoas contaminadas desde o início da testagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.647.