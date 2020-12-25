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Pandemia

ES registra 17 mortes e 740 novos casos de coronavírus em 24 horas

Estado contabiliza um total de 4.915 óbitos provocados pela doença, com mais de 236 mil pessoas infectadas. Dados são do Painel Covid, da Secretaria da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 18:17

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 18:17

Coronavírus
Exame de coronavírus Crédito: rawpixel.com/Freepik
ES registra 17 mortes e 740 novos casos de coronavírus em 24 horas
Entre quinta-feira (24) e sexta (25), datas da véspera e do dia Natal, o Espírito Santo registrou 17 óbitos e 740 novos casos de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta.
Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.915 mortes provocadas pela doença e soma 236.978 pessoas infectadas.

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Vila Velha, com 32.716 casos, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (29.706), Vitória (27.948) e Cariacica (20.227).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.123 pessoas contaminadas desde o início da testagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.647.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 217.734. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 746 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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