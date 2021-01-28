Veja os municípios do ES que mais criaram vagas de emprego em 2020

A Serra teve a maior ampliação do mercado de trabalho em 2020 Crédito: Luciney Araújo

A Serra foi o município do Espírito Santo onde mais vagas de empregos foram criadas em 2020. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta quinta-feira (28), foram 62.063 contratações e 56.109 demissões na cidade. Já Vitória teve o pior desempenho. A Capital fechou 3.550 postos de trabalho a mais do que abriu.

A diferença entre a abertura e o fechamento de vagas na Serra representa 87% do crescimento do emprego formal no Espírito Santo. Em 2020, o município teve saldo positivo de 5.954 contratações. Em todo o Estado, esse saldo foi de 6.812, com 300.038 novas carteiras assinadas e 293.226 demitidos

Além da Serra, Aracruz, seguido de Linhares e Vila Velha, também se destacaram no número de vagas criadas. Eles registraram, respectivamente, 1.841, 1.660, 1.213 mais pessoas contratadas que demitidas.

Já os municípios de Vitória, São Mateus, Cariacica e Guarapari foram os que mais sentiram os reflexos da crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus, terminando o ano com mais demissões que contratações.