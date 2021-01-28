Veja os municípios do ES que mais criaram vagas de emprego em 2020

A Serra foi o município do Espírito Santo onde mais vagas de empregos foram criadas em 2020. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados nesta quinta-feira (28), foram 62.063 contratações e 56.109 demissões na cidade. Já Vitória teve o pior desempenho. A Capital fechou 3.550 postos de trabalho a mais do que abriu.
A diferença entre a abertura e o fechamento de vagas na Serra representa 87% do crescimento do emprego formal no Espírito Santo. Em 2020, o município teve saldo positivo de 5.954 contratações. Em todo o Estado, esse saldo foi de 6.812, com 300.038 novas carteiras assinadas e 293.226 demitidos.
Além da Serra, Aracruz, seguido de Linhares e Vila Velha, também se destacaram no número de vagas criadas. Eles registraram, respectivamente, 1.841, 1.660, 1.213 mais pessoas contratadas que demitidas.
Já os municípios de Vitória, São Mateus, Cariacica e Guarapari foram os que mais sentiram os reflexos da crise provocada pela pandemia do novo Coronavírus, terminando o ano com mais demissões que contratações.
Na Capital, foram fechadas 3.550 vagas de trabalho; em São Mateus foram 1.125 trabalhadores a menos com carteira assinada; seguidos por Cariacica, que teve saldo negativo de 887 vagas; e Guarapari, que terminou o ano com menos 529 postos de trabalho. Veja na tabela abaixo o desempenho de cada cidade do Espírito Santo: