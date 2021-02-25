Família é feita refém e vítima de assalto no interior de Itapemirim

Uma família foi rendida em por três homens armados no Brejo Grande Norte, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Joias, uma caminhonete Toyota Hilux, duas televisões e dois celulares foram levados pelos bandidos.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 5h. O dono da propriedade, de 65 anos, contou que os bandidos invadiram o terreno. Eles amarraram o idoso, a esposa, de 52 anos, e o filho de 30 anos, e ameaçam a família de morte.
Os bandidos pediram dinheiro e ameaçaram levar o filho como refém. O filho do dono conseguiu fugir para um pasto. Os criminosos levaram a caminhonete, as joias em ouro e depois fugiram.
Através do rastreamento do celular dentro do veículo, a caminhonete foi encontrada abandonada em uma estrada da localidade de São Paulinho, em Presidente Kennedy. Os outros pertences não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas até o momento ninguém foi preso.