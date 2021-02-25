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Violência

Família é feita refém e vítima de assalto no interior de Itapemirim

Carro, joias, televisores e celulares foram levados pelos bandidos, na manhã desta quinta-feira (25). Polícia conseguiu recuperar a caminhonete
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 fev 2021 às 18:48

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 18:48

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma família foi rendida em por três homens armados no Brejo Grande Norte, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (25). Joias, uma caminhonete Toyota Hilux, duas televisões e dois celulares foram levados pelos bandidos.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu às 5h. O dono da propriedade, de 65 anos, contou que os bandidos invadiram o terreno. Eles amarraram o idoso, a esposa, de 52 anos, e o filho de 30 anos, e ameaçam a família de morte.
Os bandidos pediram dinheiro e ameaçaram levar o filho como refém. O filho do dono conseguiu fugir para um pasto. Os criminosos levaram a caminhonete, as joias em ouro e depois fugiram.
Através do rastreamento do celular dentro do veículo, a caminhonete foi encontrada abandonada em uma estrada da localidade de São Paulinho, em Presidente Kennedy. Os outros pertences não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas até o momento ninguém foi preso.

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