Funcionário morre atropelado em pátio de pedreira no Noroeste do ES

O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que recebeu o procedimento de investigação para apurar as circunstâncias do acidente. “O procedimento será instruído com relatórios de perícias técnicas a serem elaboradas pelos Auditores Fiscais da Superintendência Regional do Trabalho (SRT) ou por outras equipes técnicas especializadas em segurança e medicina do trabalho, bem como pela tomada de depoimentos de testemunhas, requisição de documentos, realização de diligências e demais medidas que se fizerem necessárias para o devido esclarecimento dos fatos e atribuição de responsabilidades pelo acidente”.