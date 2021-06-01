Funcionário morre atropelado em pátio de pedreira no Noroeste do ES

Um funcionário morreu atropelado enquanto trabalhava no pátio de uma pedreira em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. Ademilson Moreira Mesquita foi atingido por um caminhão da própria mineradora nesta segunda-feira (31).
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou que ao efetuar uma manobra de ré, em uma descida no local de extração de rochas, atropelou a vítima. Ele disse que percebeu o ocorrido apenas após a poeira baixar, quando conseguiu visualizar o corpo. Ainda conforme o condutor, imediatamente ele entrou em contato com as equipes de segurança, mas quando o resgate chegou, o homem já estava morto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para à Delegacia Regional de Colatina onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, já que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. A polícia afirmou ainda que ele foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Governador Lindenberg.
MPT VAI INVESTIGAR O CASO
O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) informou que recebeu o procedimento de investigação para apurar as circunstâncias do acidente. “O procedimento será instruído com relatórios de perícias técnicas a serem elaboradas pelos Auditores Fiscais da Superintendência Regional do Trabalho (SRT) ou por outras equipes técnicas especializadas em segurança e medicina do trabalho, bem como pela tomada de depoimentos de testemunhas, requisição de documentos, realização de diligências e demais medidas que se fizerem necessárias para o devido esclarecimento dos fatos e atribuição de responsabilidades pelo acidente”.