Homem é preso após agredir mulher com coronhadas em Feu Rosa, na Serra

Um homem de 27 anos foi preso após agredir a mulher, de 25 anos, com golpes de coronhada e manter refém o filho dela, um menino de 8 anos. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (31) no bairro Feu Rosa, na Serra.
A vítima contou à polícia que a agressão começou por volta das 22h. Após levar os golpes, ela conseguiu sair de casa, mas foi impedida de levar o filho com ela. Na rua, ela acionou a Polícia Militar. Os militares foram ao local e convenceram o suspeito a liberar a criança e a se entregar.
Por nota, a Polícia Civil informa que o conduzido de 27 anos foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta