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Violência contra a mulher

Homem é preso após agredir mulher com coronhadas em Feu Rosa, na Serra

Além da agressão a mulher, o suspeito também fez o filho dela, um menino de 8 anos, refém. O garoto foi solto e entregue à mãe após a chegada da Polícia Militar no local

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 11:33

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 jun 2021 às 11:33
Suspeito foi encaminhado para Departamento Médico Legal (DML), em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 27 anos foi preso após agredir a mulher, de 25 anos, com golpes de coronhada e manter refém o filho dela, um menino de 8 anos. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (31) no bairro Feu Rosa, na Serra
A vítima contou à polícia que a agressão começou por volta das 22h. Após levar os golpes, ela conseguiu sair de casa, mas foi impedida de levar o filho com ela. Na rua, ela acionou a Polícia Militar. Os militares foram ao local e convenceram o suspeito a liberar a criança e a se entregar.
Por nota, a Polícia Civil informa que o conduzido de 27 anos foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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