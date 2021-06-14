Justiça manda soltar advogada e namorado após briga com morte de ex no ES

A mulher estava presa na Delegacia Regional de Linhares Crédito: A Gazeta

O homicídio teria ocorrido após uma discussão entre os dois homens, onde um teria dado facadas no outro, em Córrego Alegre, interior de Sooretama. A investigação da Polícia Civil aponta que a mulher atraiu a vítima para o local do crime. Alexandre morreu com seis facadas.

Advogada foi presa suspeita de tramar morte do ex-namorado no ES Crédito: TV Gazeta Norte/ Reprodução

Em sua decisão, que colocou o casal em liberdade, o juiz André Bijos Dadalto sustentou que na versão dos suspeitos a briga foi causada pelo ex e que a advogada não participou do crime e seu namorado agiu em legítima defesa após ser agredido. O magistrado ainda pontuou que Sara tinha uma medida protetiva contra o ex-namorado.

"Extrai-se dos autos que na versão dos autuados teria ocorrido uma briga provocada pela vítima, de modo que a autuada Sara, além de negar ter praticado os atos materiais contra a vítima, informa que o autuado Paulo agiu em legítima defesa à injusta agressão que teria sofrido pela vítima, inclusive com o autuado Paulo tendo sido lesionado pela vítima. Conforme consta que pelos documentos acostados pela defesa da autuada Sara, a referida autuada inclusive tinha medida protetiva em face da vítima", cita a decisão.

"Denoto que ambos os autuados possuem bons antecedentes (sequer respondem a outras ações penais), residência fixa e trabalho lícito, de modo que mostra-se mais proporcional, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" Juiz André Bijos Dadalto - Trecho da decisão

Advogada foi presa suspeita de participação em assassinato de ex-namorado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

POLÍCIA INVESTIGA ÁUDIOS DE AMEAÇA QUE SERIAM DE ADVOGADA PARA EX NO ES

A Gazeta teve acesso ao conteúdo que mostra as supostas ameaças e provocações da mulher. Áudios obtidos pela Polícia Civil mostram que a advogada Sara Frinhani Rocha teria ameaçado o ex-namorado Alexandre Heite Nascimento e atraído o homem até o local onde ele foi morto a facadas em Sooretama. O delegado Fabrício Lucindo disse que a voz da mulher foi reconhecida pela família da vítima. A reportagem deteve acesso ao conteúdo que mostra as supostas ameaças e provocações da mulher.

"Eu vou rancar (sic) seu coração vivo, te rasgar no meio", disse a mulher em um dos áudios. "Quando você chegar no trevo do Córrego do Alegre você diz: cheguei. Se você não 'vim', você vai ter muito caixão na sua vida", prosseguiu. Ouça os áudios

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga áudios de ameaça que seriam de advogada para ex no ES

O delegado disse que a vítima recebeu os áudios da advogada e mandou para amigos antes de morrer. Lucindo explicou que o material e celulares passarão por perícia. De acordo com informações do delegado, a advogada negou envolvimento na morte do ex, mas os áudios apontam que ela atraiu a vítima para o local do crime.

"Ela comprovadamente atraiu a vítima e o atual namorado dela executou a vítima com várias facadas " Fabrício Lucindo - Delegado

VÍTIMA E ADVOGADA TÊM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo disse que a vítima e a advogada têm diversas ocorrências na polícia relacionadas à Lei Maria da Penha, agressão e ameaças. "A gente está enfrentando esse problema desde o ano passado e hoje aconteceu esse crime", afirmou.

O QUE DIZ A OAB-ES

A reportagem de A Gazeta procurou a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo(OAB-ES). Por meio de nota, "a OAB-ES informa que está acompanhando o caso para tomar as providências cabíveis, observando o Código de Ética, Disciplina e as prerrogativas da advocacia".