Bombeiros retomam buscas a homem desaparecido no Rio Doce em Colatina

O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã deste domingo (20), as buscas do homem que desapareceu no Rio Doce, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Elnatan Queiroz Feitosa, de 35 anos, desapareceu na manhã deste sábado (19). Segundo moradores da região relataram aos militares, ele teria pulado na água para pegar uma bola.
Os Bombeiros informaram que a equipe retomou o trabalho passando por Barbados, no sentindo Colatina, com viatura e visualização com binóculos às margens do rio. Como nada foi encontrado, a equipe seguiu até o píer da praça Sol Poente, onde entrou com embarcação no Rio Doce para realizar as buscas, que seguem em andamento.
Neste sábado (19), o Corpo de Bombeiros informou que além de Elnatan, outra pessoa também estava com ele e os dois foram vistos nadando perto da ponte no Centro de Colatina, quando começaram a se afogar. O amigo do homem ficou preso em um banco de areia e foi resgatado pelos Bombeiros, que acionaram o apoio da equipe de mergulhadores para auxiliar nas buscas de Elnatan, que afundou e desapareceu.
O DESAPARECIMENTO
De acordo com informações da TV Gazeta Noroeste, Elnatan Queiroz Feitosa estava jogando futebol com amigos em um campo de futebol que fica às margens do Rio Doce, no Centro. A bola acabou caindo na água e o homem pulou no rio para buscá-la. Um amigo dele chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu. Ele quase foi levado pela correnteza também, mas ficou preso em um banco de areia e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.