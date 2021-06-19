Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Homem pula no Rio Doce para pegar bola e desaparece em Colatina

O Corpo de Bombeiros afirmou que uma equipe de mergulhadores está a caminho do local. Segundo moradores, o homem foi puxado pela correnteza
Vinicius Zagoto

19 jun 2021 às 10:13

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:13

Amigo do homem desaparecido sendo resgatado Crédito: Telespectador | TV Gazeta Noroeste
Um homem identificado como Elnatan Queiroz Feitosa, de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (19). Segundo moradores que passavam pelo local, ele pulou na água para pegar uma bola, foi puxado pela correnteza e não foi mais visto.
De acordo com informações da TV Gazeta Noroeste, Elnatan estava jogando futebol com amigos em um campo de futebol que fica às margens do Rio Doce, no Centro. A bola acabou caindo na água e o homem pulou no rio para buscá-la.
Um amigo de Elnatan chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu. Ele quase foi levado pela correnteza também, mas ficou preso em um banco de areia e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Confira o vídeo do resgate:
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que duas pessoas estavam no Rio Doce. Uma delas conseguiu sair, mas a outra afundou. A corporação ressaltou que uma equipe de mergulhadores está a caminho do local. Leia a nota na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na manhã de hoje, para atendimento de uma ocorrência de afogamento no Centro de Colatina. O solicitante informou que duas pessoas estavam nadando no Rio Doce, próximo à ponte no Centro de Colatina, quando começaram a se afogar, sendo que uma conseguiu sair do rio e a outra veio a afundar. A equipe se deslocou até o local e, após coleta de informações, constatou o afogamento de um indivíduo. Diante da situação foi acionada a equipe do Mergulho para apoio a ocorrência. Equipe em deslocamento.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

Veja Também

Caminhão desgovernado atinge garagem em Colatina

Colatina fica dois dias sem ter médico-legista no SML

Colatina ganha uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Colatina ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados