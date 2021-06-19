Homem pula no Rio Doce para pegar bola e desaparece em Colatina

Um homem identificado como Elnatan Queiroz Feitosa, de 35 anos, desapareceu no Rio Doce, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (19). Segundo moradores que passavam pelo local, ele pulou na água para pegar uma bola, foi puxado pela correnteza e não foi mais visto.
De acordo com informações da TV Gazeta Noroeste, Elnatan estava jogando futebol com amigos em um campo de futebol que fica às margens do Rio Doce, no Centro. A bola acabou caindo na água e o homem pulou no rio para buscá-la.
Um amigo de Elnatan chegou a entrar no rio para tentar ajudá-lo, mas não conseguiu. Ele quase foi levado pela correnteza também, mas ficou preso em um banco de areia e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Confira o vídeo do resgate:
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que duas pessoas estavam no Rio Doce. Uma delas conseguiu sair, mas a outra afundou. A corporação ressaltou que uma equipe de mergulhadores está a caminho do local. Leia a nota na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na manhã de hoje, para atendimento de uma ocorrência de afogamento no Centro de Colatina. O solicitante informou que duas pessoas estavam nadando no Rio Doce, próximo à ponte no Centro de Colatina, quando começaram a se afogar, sendo que uma conseguiu sair do rio e a outra veio a afundar. A equipe se deslocou até o local e, após coleta de informações, constatou o afogamento de um indivíduo. Diante da situação foi acionada a equipe do Mergulho para apoio a ocorrência. Equipe em deslocamento.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste