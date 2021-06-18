Colatina ganha uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, abriga, a partir de agora, uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país. O investimento, de R$ 50 milhões, tem gerado na operação 70 vagas de emprego e vai ampliar o mercado desse produto que ainda é menos consumido que o leite de vaca.
O novo negócio, inaugurado na última quinta-feira (17), pertence ao grupo Laboratórios Bagó do Brasil, empresa do ramo farmacêutico, que tem expandindo as operações para o ramo de alimentos.
A empresa opera na produção farmacêutica e farmoquímica em sua unidade no Polo Industrial de Colatina e construiu um pavilhão de 3 mil metros quadrados para abrigar o novo braço.
No espaço, a empresa vai concentrar a distribuição do produto que é importado da Holanda. Os leites de cabra são usados para pessoas sensíveis ao leite de vaca. Da unidade da empresa em Colatina, a produção será distribuída para hospitais, farmácias e supermercados de todo país.