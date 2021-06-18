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Negócios

Colatina ganha uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país

Novo negócio contou com R$ 50 milhões em investimentos. Grupo empresarial que aposta no negócio já atuava em ramo farmacêutico também no Espírito Santo
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 jun 2021 às 09:35

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 09:35

cOMPLEXO
Centro de distribuição inaugurado no Noroeste do Estado criou 70 vagas de emprego Crédito: Bagó do Brasil/ Divulgação
O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, abriga, a partir de agora, uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país. O investimento, de R$ 50 milhões, tem gerado na operação 70 vagas de emprego e vai ampliar o mercado desse produto que ainda é menos consumido que o leite de vaca.
O novo negócio, inaugurado na última quinta-feira (17), pertence ao grupo Laboratórios Bagó do Brasil, empresa do ramo farmacêutico, que tem expandindo as operações para o ramo de alimentos.
A empresa opera na produção farmacêutica e farmoquímica em sua unidade no Polo Industrial de Colatina e construiu um pavilhão de 3 mil metros quadrados para abrigar o novo braço.
No espaço, a empresa vai concentrar a distribuição do produto que é importado da Holanda. Os leites de cabra são usados para pessoas sensíveis ao leite de vaca. Da unidade da empresa em Colatina, a produção será distribuída para hospitais, farmácias e supermercados de todo país.

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