Colatina ganha uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país

Centro de distribuição inaugurado no Noroeste do Estado criou 70 vagas de emprego Crédito: Bagó do Brasil/ Divulgação

O município de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, abriga, a partir de agora, uma das maiores distribuidoras de leite de cabra do país. O investimento, de R$ 50 milhões, tem gerado na operação 70 vagas de emprego e vai ampliar o mercado desse produto que ainda é menos consumido que o leite de vaca.

O novo negócio, inaugurado na última quinta-feira (17), pertence ao grupo Laboratórios Bagó do Brasil, empresa do ramo farmacêutico, que tem expandindo as operações para o ramo de alimentos.

A empresa opera na produção farmacêutica e farmoquímica em sua unidade no Polo Industrial de Colatina e construiu um pavilhão de 3 mil metros quadrados para abrigar o novo braço.