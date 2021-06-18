Caminhão desgovernado atinge garagem em Colatina

Um caminhão desgovernado atingiu uma garagem em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (18). A ocorrência foi no bairro São Marcos e ninguém ficou ferido.
Testemunhas contaram que o veículo desceu o morro em alta velocidade e foi parar dentro da garagem. O imóvel ficou com uma parte destruída. Os vizinhos relataram ainda que o motorista e seu ajudante estavam no caminhão, e que o condutor relatou que teve problemas mecânicos.
Algumas crianças estavam na rua no momento do acidente, mas não foram atingidas. O caminhão foi retirado algumas horas depois. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.
O dono do imóvel, que preferiu não ser identificado, disse que conversou com os responsáveis pelo caminhão e negociou pagamento dos prejuízos causados pelo acidente.