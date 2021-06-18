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Susto

Caminhão desgovernado atinge garagem em Colatina

Testemunhas contaram que o veículo desceu o morro em alta velocidade e foi parar dentro do imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:58

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 jun 2021 às 16:58
Caminhão desgovernado atinge atinge residência em construção
Caminhão desgovernado atinge garagem Crédito: Reprodução
Um caminhão desgovernado atingiu uma garagem em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (18). A ocorrência foi no bairro São Marcos e ninguém ficou ferido.
Testemunhas contaram que o veículo desceu o morro em alta velocidade e foi parar dentro da garagem. O imóvel ficou com uma parte destruída. Os vizinhos relataram ainda que o motorista e seu ajudante estavam no caminhão, e que o condutor relatou que teve problemas mecânicos.
Moradores ficaram assustados com o acidente
Moradores ficaram assustados com o acidente Crédito: Leitor / A Gazeta
Algumas crianças estavam na rua no momento do acidente, mas não foram atingidas. O caminhão foi retirado algumas horas depois. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.
O dono do imóvel, que preferiu não ser identificado, disse que conversou com os responsáveis pelo caminhão e negociou pagamento dos prejuízos causados pelo acidente. 

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