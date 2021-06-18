Caminhão desgovernado atinge garagem em Colatina

Caminhão desgovernado atinge garagem Crédito: Reprodução

Um caminhão desgovernado atingiu uma garagem em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (18). A ocorrência foi no bairro São Marcos e ninguém ficou ferido.

Testemunhas contaram que o veículo desceu o morro em alta velocidade e foi parar dentro da garagem. O imóvel ficou com uma parte destruída. Os vizinhos relataram ainda que o motorista e seu ajudante estavam no caminhão, e que o condutor relatou que teve problemas mecânicos.

Moradores ficaram assustados com o acidente Crédito: Leitor / A Gazeta

Algumas crianças estavam na rua no momento do acidente, mas não foram atingidas. O caminhão foi retirado algumas horas depois. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.