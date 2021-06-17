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Susto

Fumaça de incêndio em vegetação interrompe aulas de creche em Colatina

Os funcionários das creches contaram que o fogo começou na parte alta do bairro Santo Antônio, por volta das 15 horas
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

17 jun 2021 às 18:43

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 18:43

Incêndio em Colatina
Foram necessárias três horas de ação dos bombeiros para controle das chamas Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um incêndio atingiu grande área de vegetação na tarde desta quinta-feira (17) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A fumaça se espalhou e chegou perto de duas creches, no bairro Santo Antônio, e crianças precisaram ser retiradas às pressas. 
Os funcionários das creches contaram que o fogo começou na parte alta do bairro, por volta das 15 horas. Apesar do susto e de muita fumaça, nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido.
Incêndio em Colatina
Bombeiros atuando no incêndio em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste 
O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares tiveram muito trabalho para controlar o incêndio. A estimativa é que uma área equivalente a oito campos de futebol foi destruída. As chamas foram controladas três horas depois do combate.
De acordo com a corporação, será investigada a possibilidade de incêndio crimonoso.
Incêndio em Colatina
Crianças de duas creches tiveram que deixar as unidades devido à intensa fumaça Crédito: TV Gazeta Noroeste

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