Fumaça de incêndio em vegetação interrompe aulas de creche em Colatina

Os funcionários das creches contaram que o fogo começou na parte alta do bairro, por volta das 15 horas. Apesar do susto e de muita fumaça, nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares tiveram muito trabalho para controlar o incêndio. A estimativa é que uma área equivalente a oito campos de futebol foi destruída. As chamas foram controladas três horas depois do combate.