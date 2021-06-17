Fumaça de incêndio em vegetação interrompe aulas de creche em Colatina

Um incêndio atingiu grande área de vegetação na tarde desta quinta-feira (17) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A fumaça se espalhou e chegou perto de duas creches, no bairro Santo Antônio, e crianças precisaram ser retiradas às pressas.
Os funcionários das creches contaram que o fogo começou na parte alta do bairro, por volta das 15 horas. Apesar do susto e de muita fumaça, nenhum imóvel foi atingido e ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e militares tiveram muito trabalho para controlar o incêndio. A estimativa é que uma área equivalente a oito campos de futebol foi destruída. As chamas foram controladas três horas depois do combate.
De acordo com a corporação, será investigada a possibilidade de incêndio crimonoso.