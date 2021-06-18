Colatina fica dois dias sem ter médico-legista no SML

Os Serviços Médicos-Legais (SMLs) no interior do Estado têm enfrentado problemas de falta de pessoal, uma situação crônica na Polícia Civil. E um exemplo disso está acontecendo em Colatina
. A unidade do município do Noroeste capixaba ficou sem médico legista nesta quinta-feira (17) e, também, ficará ao longo desta sexta (18).
A coluna apurou na noite desta quinta que havia ainda a possibilidade de Linhares
ficar também sem a presença de um médico-legista ao longo desta sexta, o que culminaria, se necessário, na ida dos corpos para o Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória, para os exames periciais. Contudo, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
informou que o município do Norte do Estado terá atendimento normal e que ainda vai prestar o devido socorro à unidade do Noroeste.
“A Polícia Civil informa que o plantão no Serviço Médico-Legal (SML) de Colatina será feito sem médico-legista somente nesta sexta-feira, por conta de ocasião administrativa. Desta forma, o atendimento em que houver necessidade de trabalho cadavérico será realizado no SML de Linhares, que estará com o plantão normalizado”, diz a nota da Sesp.
À época, desabafou: “Nunca pensei que ia ter que passar pela situação de tocar no corpo do meu filho em cima de um balcão, isso tudo para poder dar um velório e um enterro digno para ele”.
Sobre a situação de falta de profissionais, seja por motivos gerais ou administrativos, a Sesp informou que providências estão sendo tomadas: “Destacamos que o concurso público da Polícia Civil
, cujo curso de formação está em andamento, permitirá a contratação de profissionais de diversas categorias, incluindo 30 médicos-legistas e 50 auxiliares de perícia médico-legal, o que vai contribuir para a recomposição dos quadros da corporação”.