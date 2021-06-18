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Leonel Ximenes

Colatina fica dois dias sem ter médico-legista no SML

Nesta sexta (18), se necessário, corpos serão levados do Noroeste do Estado para Linhares, no Norte

Públicado em 

18 jun 2021 às 12:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

SML DE Colatina sem motorista
SML de Colatina, que está há dois dias sem médico-legista Crédito: Heriklis Douglas
Os Serviços Médicos-Legais (SMLs) no interior do Estado têm enfrentado problemas de falta de pessoal, uma situação crônica na Polícia Civil. E um exemplo disso está acontecendo em Colatina. A unidade do município do Noroeste capixaba ficou sem médico legista nesta quinta-feira (17) e, também, ficará ao longo desta sexta (18).
A coluna apurou na noite desta quinta que havia ainda a possibilidade de Linhares ficar também sem a presença de um médico-legista ao longo desta sexta, o que culminaria, se necessário, na ida dos corpos para o Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória, para os exames periciais. Contudo, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o município do Norte do Estado terá atendimento normal e que ainda vai prestar o devido socorro à unidade do Noroeste.
“A Polícia Civil informa que o plantão no Serviço Médico-Legal (SML) de Colatina será feito sem médico-legista somente nesta sexta-feira, por conta de ocasião administrativa. Desta forma, o atendimento em que houver necessidade de trabalho cadavérico será realizado no SML de Linhares, que estará com o plantão normalizado”, diz a nota da Sesp.

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Colatina já foi cenário recente da falta de servidores na Polícia Técnico-Científica. Em fevereiro do ano passado, um pai de uma vítima teve de vestir um uniforme e agir como uma espécie de auxiliar de perícia médico-legal para poder ajudar na liberação do corpo e, enfim, poder enterrar o seu ente querido.
À época, desabafou: “Nunca pensei que ia ter que passar pela situação de tocar no corpo do meu filho em cima de um balcão, isso tudo para poder dar um velório e um enterro digno para ele”.
Sobre a situação de falta de profissionais, seja por motivos gerais ou administrativos, a Sesp informou que providências estão sendo tomadas: “Destacamos que o concurso público da Polícia Civil, cujo curso de formação está em andamento, permitirá a contratação de profissionais de diversas categorias, incluindo 30 médicos-legistas e 50 auxiliares de perícia médico-legal, o que vai contribuir para a recomposição dos quadros da corporação”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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