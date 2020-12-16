Falta de legista para liberar corpo de mulher assassinada causa revolta

Jovem foi encontrada morta em estrada de Guaçuí: suspeita é de feminicídio Crédito: Divulgação Polícia Militar

Bahiense citou que a unidade está sem médico-legista de terça até quinta. “Fomos acionados nesta manhã pelo deputado Sergio Majeski, solicitando ajuda para resolver um problema em Cachoeiro. Uma vítima de feminicídio, de Guaçuí , foi assassinada ontem (15) e o corpo estava no SML. Ontem não tinha médico, hoje não tem e amanhã também não terá”, lamentou o deputado.

O parlamentar, que é delegado aposentado, descreveu o sofrimento da família da vítima. “Então, essa senhora que foi assassinada ontem (15), se permanecesse em Cachoeiro , só teria o corpo liberado na sexta-feira (18), o que é muito lamentável. Hoje, só temos um auxiliar de perícia médico-legal no local. Já sugerimos ao governo que coloquem médicos da Sesa no SML. Para essa vítima ter o corpo liberado, a família bancou uma funerária para levar o corpo a Vitória, para os procedimentos.”

Majeski fez coro às palavras do colega. “Reforço cada palavra do deputado Danilo Bahiense. É uma vergonha que falte legista. Já é um sofrimento imenso para família o fato de acontecer o assassinato dessa moça. Deveriam ser ambientes altamente humanizados. E a família tem de pagar funerária para levar. É um descaso, é uma desumanidade”, protestou.

Iriny Lopes, por sua vez, disse que ninguém deveria estar sujeito a esse sofrimento e fez alusão ao feminicídio, visto que a vítima foi morta por esse motivo, segundo os parlamentares. “É um tipo de violência inaceitável. Ela não tem nem o tratamento e nem a dignidade de ter a autópsia, de fazer o seu enterro com dignidade. Mais um feminicídio no Estado do Espírito Santo”, denunciou a petista, destacando a importância da Medicina-Legal.

Quem também discursou foi Janete de Sá (PMN). “É mais um crime contra as mulheres. Somando 24 casos de feminicídio. Nós temos pouco número de médicos-legistas, mal remunerados. Eles [da perícia técnico-científica] são importantes para a elucidação de crimes. E a família ter essa atribuição no processo de celeridade choca muito a todos nós.” Segundo Janete, a vítima teria sido assassinada pelo marido.

Bahiense, Janete de Sá (no telão), Iriny e Majeski na sessão da Assembleia Crédito: Divulgação

Bahiense ainda trouxe outro triste detalhe do caso. “O pai da vítima, que estava em Cachoeiro para o trâmite, teve voltar a Guaçuí para buscar os netos e, então, se encaminhar para Vitória para fazer a liberação do corpo. Nós temos um número reduzido de médicos-legistas por causa dos baixos salários”, concluiu.