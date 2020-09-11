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Drama sem fim

Sem médico legista no SML de Colatina, corpo de idoso é levado para Linhares

Darci Vitor, de 64 anos, foi encontrado morto em casa. A família, que diz que houve demora no recolhimento da vítima, ainda foi obrigada a fazer a liberação do corpo na cidade vizinha

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 23:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 23:29
Família reclama de demora para recolher corpo de idoso em Colatina
Família reclama de demora para recolher corpo de idoso em Colatina Crédito: TV Gazeta/Reprodução
A família do idoso Darci Vitor, de 64 anos, passou por um drama que parecia interminável em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O servidor foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava no bairro Pôr do Sol, nesta quarta-feira (9). Familiares relatam que tiveram dificuldade para retirar o corpo do imóvel, mas depois disso, ainda tiveram que encarar outro sofrimento: a falta de médico legista no Serviço Médico Legal (SML) da cidade.
Com a falta do profissional o corpo do idoso teve que ser levado para Linhares. Com essa série de problemas, familiares e amigos do idoso não conseguiram fazer um velório para se despedir de Darci, que foi sepultado no final da tarde desta quinta-feira (10).

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Wesley Vitor é sobrinho de Darci e lamentou a demora para a liberação do corpo. É uma tristeza, passamos uma angústia terrível, porque o corpo já tinha quase três dias em decomposição, é muito triste, lamenta.

PEREGRINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO CORPO

O sobrinho disse em entrevista para a TV Gazeta que o corpo do idoso foi encontrado pela filha por volta das 18h, da quarta-feira (09).
Ela sentiu a falta dele ontem (09) à tarde, já que não via ele desde o dia anterior e, quando ela chegou do trabalho, viu que ele também não tinha pegado a marmitinha que é colocada pra ele todo dia no horário do almoço. Ela chamou uma colega dela e, quando arrombaram a porta, viram que ele estava morto, conta.
Wesley relatou ainda que após comunicar os demais familiares sobre o ocorrido, eles encontraram dificuldades para retirar o corpo do imóvel.
A partir daí, começou essa peregrinação. E como já foi encontrado em óbito, já estava em estado avançado de decomposição. Entramos em contato com a Polícia Militar, que confeccionou o boletim de ocorrência, citando que dois peritos se recusaram a vir, falando que não era competência deles, explica.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para dar celeridade ao processo de liberação do corpo, uma vez que não havia médico legista no plantão de hoje (10) em Colatina. A polícia não explicou o motivo da ausência do profissional na cidade.
A Polícia Civil afirmou que prestou auxílio realizando a remoção do corpo, uma vez a família não obteve êxito ao solicitar o serviço às instituições que deveriam realizá-lo.
SML de Colatina
SML de Colatina Crédito: Heriklis Douglas

FALTA DE PROFISSIONAIS JÁ FEZ PAI TER QUE LIBERAR CORPO DO PRÓPRIO FILHO EM COLATINA

A falta de profissionais no SML de Colatina não é novidade. Em fevereiro de 2020, o agente penitenciário Gessé Barcelos esperou por horas a liberação do corpo do filho. Cansado da demora, ele tomou uma atitude extrema, vestiu um uniforme da unidade e resolveu ajudar no trabalho de liberação dos corpos
"A gente não imagina perder um filho, a lei da vida é que os filhos enterrem os pais. Depois dessa dor ainda tenho que passar por isso, é preciso ser forte. Eu nunca pensei que ia ter que passar pela situação de tocar no corpo do meu filho em cima de um balcão, isso tudo para poder dar um velório e um enterro digno para ele", afirmou na época. 
O agente penitenciário Gessé Barcelos esperava por horas a liberação do corpo do seu filho
Gessé Barcelos vestiu um uniforme da unidade e resolveu ajudar no trabalho de liberação dos corpos. Crédito: Heriklis Douglas
Além de Gessé, o amigo de outro morto também estava ajudando nos trabalhos de liberação dos corpos no SML de Colatina.
Na ocasião, a Polícia Civil informou que estava previsto um concurso com 173 vagas ofertadas, incluindo vagas para médico-legista e para auxiliar de perícia médico-legal. Além disso, acrescentou que tem trabalhado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública no desenvolvimento de um projeto para padronizar os Serviços Regionais de Polícia, o que inclui o SML, para, dessa forma, dar respostas mais rápidas à população do interior.

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