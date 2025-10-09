A Gazeta - Agora

Furto de fios deixa trecho da Rodovia do Sol às escuras em Vila Velha

Publicado em 09/10/2025 às 17h42

Furto de fios deixou às escuras um trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha. Moradores da região de São Conrado reclamam da situação, que traz insegurança a pedestres e motoristas.

A Prefeitura de Vila Velha informou que a empresa que presta serviços de iluminação realiza a manutenção para repor os materiais furtados. Acrescentou ainda que moradores podem fazer demandas pelo WhatsApp 800 002 1760 ou pelo site clicando aqui

