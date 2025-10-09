Furto de fios deixa trecho da Rodovia do Sol às escuras em Vila Velha

Furto de fios deixou às escuras um trecho da Rodovia do Sol, em Vila Velha. Moradores da região de São Conrado reclamam da situação, que traz insegurança a pedestres e motoristas.

A Prefeitura de Vila Velha informou que a empresa que presta serviços de iluminação realiza a manutenção para repor os materiais furtados. Acrescentou ainda que moradores podem fazer demandas pelo WhatsApp 800 002 1760 ou pelo site clicando aqui.